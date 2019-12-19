بعد الإعلان الرسمي.. من هو تاكومي مينامينو أحدث صفقات نادي ليفربول؟

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا التعاقد مع اللاعب الياباني الموهوب تاكومي مينامينو نجم فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي بداية من شهر يناير المقبل.

وكسر اللاعب الياباني عقده مع الفريق النمساوي لينضم لريد بول سالزبورغ في الشتاء.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي الأمور المتعلقة باللاعب الياباني مينامينو في مشواره قبل انضمامه إلى ليفربول ودوره المنتظر مع الفريق:

مشوار مميز

يبلغ تاكومي مينامينو 24 عامًا وبدأت مسيرته الاحترافية مع ناشئي نادي كريزو أوساكا الياباني وتم تصعيده للفريق الأول قبل 7 أعوام وعمره 17 عامًا فقط.

وشارك مينامينو في أول مباراة رسمية يوم الـ17 من نوفمبر 2012 بالدوري وصنع هدفاً في بداية مشاركاته خلال 5 مباريات خاضها بموسم 2011 – 2012 ثم حجز اللاعب مكانه في تشكيلة فريقه الياباني وسجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف في موسم 2012 – 2013.

وتألق اللاعب في موسم 2013 – 2014 وأحرز أيضًا 8 أهداف وصنع 4، وانتقل في يناير 2015 إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي وسجل 3 أهداف في أول نصف موسم ثم حجز مقعده في موسم 2015 – 2016 في التشكيلة النمساوية وسجل 10 أهداف.

وفي الموسم الحالي تألق مينامينو مع ريد بول سالزبورغ وسجل 9 أهداف وصنع 11 هدفًا وهز شباك ليفربول وصنع هدفًا في لقاء الفريقين هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد الذي انتهى بفوز ليفربول بنتيجة 4/3.

خبرات دولية

يملك مينامينو خبرات دولية فهو لاعب في المنتخبات السنية في اليابان حتى المنتخب الأولمبي وتم تصعيده للمنتخب الأول بداية من شهر أكتوبر 2015.

وشارك مينامينو في 22 مباراة دولية مع منتخب اليابان وسجل 11 هدفًا لصالح محاربي الساموراي وصنع 3 أهداف.

وساهم مينامينو في تأهل منتخب اليابان لنهائي كأس الأمم الآسيوية الأخيرة في يناير 2019.. وصنع هدفين وسجل هدفًا لمحاربي الساموراي.

قدرات تكتيكية

يملك مينامينو قدرات تكتيكية باللعب في مراكز الهجوم الجناح الأيمن والجناح الأيسر وأيضًا دور رأس الحربة.

ولعب أيضًا مينامينو كلاعب وسط أيمن وكصانع لعب.. وتألق في الجانب الأيمن بصورة كبيرة هذا الموسم سواء كلاعب وسط أيمن أو جناح أيمن وسجل 6 أهداف وصنع 9 أهدف هذا الموسم.

وتألق مينامينو كجناح أيسر وسجل 22 هدفًا كجناح أيسر على مدار مشاركاته منذ بداية مشواره الكروي.

خلافة صلاح أو ماني

يبقى السؤال الحائر في أذهان جماهير ليفربول هل تكون صفقة مينامينو تمهيدا ًلرحيل أحد النجمين الكبيرين المصري محمد صلاح أو السنغالي ساديو ماني.

ويدعم هذا الاتجاه الأنباء التي تتناثر بين الحين والآخر حول اهتمام أندية أخرى في أوروبا بضم صلاح أو ماني وأنباء اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع ساديو ماني.

وأكد المحلل تامر بدوي لشبكة ”إرم نيوز“ أن مينامينو صفقة مميزة يستطيع أن يهز الشباك من خلال التحركات السريعة والقدرات التهديفية، موضحًا أن اللاعب الموهوب سيكون إضافة قوية للريدز.

وأوضح أن ليفربول سيستفيد من هذه الصفقة سواء استمر صلاح وماني أو رحلا عن الفريق الإنجليزي مؤكداً أن ليفربول بحاجة إلى لاعب مميز يستطيع أن يصنع الحلول ويصنع الفارق في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن اللاعب قدم مستويات كبيرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وظهر بمستويات رائعة موضحاً أن ليفربول لن يفكر بسهولة في إطلاق سراح ماني أو صلاح للقدرات الكبيرة التي يملكها الثنائي تهديفيًّا.

وأكد أنه ربما يكون مينامينو بديلًا لأحد اللاعبين ولكن بعد الموسم المقبل بعد اكتساب الخبرات والقدرات التهديفية والتأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي.