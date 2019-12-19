مورينيو يسعى لزيادة آلام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

سيطأ جوزيه مورينيو أرضًا مألوفة من الناحية التدريبية يوم الأحد عندما يقود فريقه توتنهام هوتسبير ضد ضيفه تشيلسي في مواجهة منتظرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب المدرب البرتغالي دور المنافس للفريق الذي قاده للقب الدوري الممتاز ثلاث مرات خلاله فترتيه مع إنتر ميلان ومانشستر يونايتد.

لكن وجوده في قيادة الغريم توتنهام أمر لم يكن يتوقعه أشد المتعصبين لتشيلسي وربما يكون رد فعل بعضهم لا يمكن تخيله.

ولإضافة درجة أخرى لحدة مواجهة الأحد سيكون فرانك لامبارد، أحد أخلص اللاعبين لمورينيو خلال فترتيه مع تشيلسي، هو من يحاول التفوق على المدرب البرتغالي ويعلم أن الخسارة ستجعل توتنهام يقفز فوق فريقه في الترتيب إلى المربع الذهبي.

وسيكون ليفربول متصدر الترتيب في مهمة البحث عن لقب جديد عندما يواجه فلامنغو في نهائي كأس العالم للأندية في قطر بعد غد السبت.

وسيلتقي ليستر سيتي ومانشستر سيتي حامل اللقب اللذان يأتيان خلف ليفربول في الترتيب مباشرة باستاد الاتحاد.

وتوقفت سلسلة انتصارات ليستر سيتي في 8 مباريات متتالية في الدوري هذا الأسبوع عندما اكتفى بالتعادل مع ضيفه نوريتش سيتي لكن الفوز على مانشستر سيتي سيجعله يقلص الفارق مع ليفربول إلى 7 نقاط.

ويلعب إيفرتون ضد آرسنال، إذ يسعيان للتعاقد مع مدربين جديدين في أقرب فرصة، باستاد غوديسون بارك فيما يستضيف واتفورد متذيل الترتيب منافسه مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وستتجه كل الأنظار إلى استاد توتنهام هوتسبير حيث سيسعى الفريق لمواصلة انتفاضته تحت قيادة مورينيو.

والفوز في 3 من أول 12 مباراة في الدوري أدى إلى رحيل المدرب ماوريسيو بوكيتينو فاز توتنهام في 4 من 5 مباريات مع مورينيو ليقفز إلى المركز الخامس كما بلغ دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وخلال تلك الفترة قلص الفارق مع تشيلسي من 11 إلى 3 نقاط.

نتائج مورينيو ضد تشيلسي



سلسلة انتصارات

وفي الوقت الذي يشعر فيه توتنهام ومورينيو بالبهجة يسيطر القلق على لامبارد في ظل تراجع فريقه الشاب.

وبعد الفوز في 7 مباريات متتالية في الدوري خسر الفريق في 4 من آخر 5 مباريات ليصبح مكانه في المربع الذهبي مهددًا.

والمقلق لتشيلسي هو السجل المذهل لمورينيو على أرضه ضد فرق سبق له تدريبها.

ففي مثل هذه المواقف فاز في 12 من 13 مباراة وتعادل مرة واحدة وانتصر في جميع مواجهاته الثلاث ضد تشيلسي بواقع مرة مع إنتر ميلان وفي مناسبتين مع مانشستر يونايتد.

وفاز توتنهام في 3 من آخر 5 مواجهات في الدوري ضد تشيلسي وهو العدد ذاته من الانتصارات في 20 مباراة قبل هذه الفترة ضد غريمه في الدوري.

وكان توتنهام محظوظًا بالانتصار على وولفرهامبتون واندرارز هذا الأسبوع وبدا واضحًا أن الفريق يستمتع بصحوته مع مورينيو وقال قائده السابق ليدلي كينغ إن المدرب البرتغالي هو السبب خلف استعادة الفريق للثقة.

وأضاف ”الثقة تلعب دورًا كبيرًا وبدا أن توتنهام يعاني من ذلك خلال الفترة التي سبقت رحيل ماوريسيو. مورينيو يعرف كيف يفوز. سبق له الفوز بكل شيء“.

وتابع ”من واقع خبرتي عندما يأتي مثل هذا الشخص إلى الفريق تستمع إليه وتحاول الاستفادة منه وتحاول تعلم كل ما يمكنك“.