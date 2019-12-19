مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين

فرزت قرعة نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مواجهة قوية تجمع الجارين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نصف النهائي الأول فيما يجمع نصف نهائي الثاني بين أستون فيلا وليستر سيتي.

وبلغ مانشستر يونايتد ربع النهائي بعد تجاوزه فريق كولشيستر بنتيجة 3/0 فيما تخلص مانشستر سيتي من أكسفورد بنتيجة 3/1.

وسيطرت فرق مانشستر على لقب المسابقة في المواسم الأربعة الأخيرة، منها 3 ألقاب لمانشستر سيتي منها اثنان في الموسمين الماضين ولقب لمانشستر يونايتد، علمًا بأن ليفربول هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالمسابقة برصيد 8 ألقاب مقابل 6 ألقاب لمانشستر سيتي و5 لمانشستر يونايتد.

وخرج ليفربول بفريق من الشباب من دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام أستون فيلا 5/0 لأن لاعبيه الأساسيين يشاركون في كأس العالم للأندية، إذ بلغوا النهائي على حساب مونتيري المكسيكي بعد فوز صعب في نصف النهائي 2/1.

ويلعب أستون فيلا أمام ليستر سيتي مفاجأة الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي تخلص بصعوبة من إيفرتون بضربات الترجيح 4/2.

وكان ليستر سيتي متفوقًا في الشوط الأول 2/0 لكن إيفرتون أدرك التعادل في الشوط الثاني 2/2 وحسمت ضربات الترجيح في هوية المتأهل للنهائي.

سولشاير يتوعد

قاد أولي جونار سولشاير فريقه مانشستر يونايتد للفوز على جاره مانشستر سيتي في الدوري في وقت سابق من الشهر الحالي، لكنه قال إنه يجب اللجوء لأسلوب مختلف لو أراد الانتصار على غريمه في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتفوق مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بفضل الاعتماد على الهجمات المرتدة المذهلة لينتصر 2/1 في السابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وتوقع المدرب النرويجي اعتماد فريق المدرب بيب غوارديولا على نهج مختلف عندما يلتقيان في يناير/ كانون الثاني.

وفاز مانشستر يونايتد 3/0 على كولتشستر يونايتد في دور الـ8 للبطولة أمس الأربعاء فيما واصل مانشستر سيتي حامل اللقب طريقه نحو لقبه الثالث على التوالي بانتصاره 3/1 على أكسفورد يونايتد.

وأبلغ سولشاير الصحفيين ”لن تفوز على مانشستر سيتي مرتين أو ثلاثًا على التوالي بالاعتماد على الأسلوب ذاته لذا سنلجأ لشيء أفضل عما فعلنا في المرة الأخيرة؛ لأني واثق من أن بيب سيحمس فريقه“.

وأضاف ”شاهدنا تلك المباراة وكنا سعداء بالنتيجة وببعض فتراتها. هناك بعض الأمور التي يجب أن نفعلها بشكل أفضل (…) يجب أن نفرض سيطرتنا بطريقة أكبر. لا يوجد الكثير لنفعله لكن يجب أن نسعى لذلك“.

وتابع ”مانشستر سيتي يمكن أن يتفوق عليك لذا نحن بحاجة للتفكير في المباراة والاستعداد للمنافس مرة أخرى لكننا أظهرنا (لسيتي) أننا نستطيع التسبب بمشاكل“.

ويستضيف مانشستر يونايتد مباراة الذهاب في السابع من يناير على أن تقام العودة يوم الـ28 من الشهر ذاته.