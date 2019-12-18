فينغر: أرتيتا يفتقد الخبرة ولكن مستقبله رائع

قال آرسين فينغر مدرب آرسنال السابق: إن الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي يتفاوض حاليًا لتدريب الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لا يملك ”الخبرة“ كمدرب وسيحتاج للمساعدة.

ويتصدر أرتيتا قائد آرسنال السابق، مساعد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، المرشحين لخلافة مواطنه أوناي إيمري في تدريب النادي اللندني بعد نشر تقارير صحفية صورًا لفيناي فينكاتيشام الرئيس التنفيذي لآرسنال خارج منزل المدرب البالغ عمره 37 عامًا في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

ويتولى السويدي فريدي يونجبيرغ، أحد لاعبي فينجر السابقين أيضًا، تدريب آرسنال مؤقتًا لكن يبدو أنه غير مرشح لقيادة الفريق بشكل دائم.

وقال فينغر: ”أنا مشجع لآرسنال وأساند المدرب الحالي يونجبيرغ، عندما يتولى أرتيتا المسؤولية سأسانده“.

لكن المدرب الفرنسي، الفائز مع آرسنال بثلاثة ألقاب للدوري وسبعة لكأس الاتحاد الإنجليزي خلال نحو 22 عامًا مع الفريق، قال إن المدربين يتمتعان بالكثير من الإيجابيات.

وأضاف ”أرتيتا ذكي ويملك الشغف والمعرفة، لكن يونجبيرغ يتمتع بنفس المواصفات أيضًا، أثق في أن أرتيتا يملك مستقبلًا رائعًا حقًا. بالتأكيد تعلم الكثير من عمله كمساعد مدرب لكن سيتعين عليه التعامل مع حقيقة عدم امتلاك الخبرة في هذا المستوى من التدريب، وينبغي أن تتم إحاطته بفريق عمل جيد“.

وقال فينغر (70 عامًا) الذي رحل عن آرسنال العام الماضي، إن النادي يحتاج للتعامل بذكاء في تعاقداته مع اللاعبين، وهذا لا يحتاج بالضرورة لوقت طويل من أجل استعادة الفريق لعافيته ونتائجه الجيدة.

وأضاف المدرب الفرنسي: ”عندما رحلت عن النادي كان الوضع المالي قويًا للغاية وتم شراء العديد من اللاعبين لم ينجحوا في تقديم المتوقع منهم، أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالوقت. التغيير يمكن أن يصبح فعالًا وسريعًا للغاية في حال اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بتعاقدات اللاعبين، نحن نتحدث عن نجاح ليفربول. بالطبع لديهم مدرب رائع لكن خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة تعاقدوا مع لاعبين مناسبين“.