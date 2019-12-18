الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية‎

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء أمام مونتيري المكسيكي في دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

وصعد فلامنغو البرازيلي إلى نهائي مونديال الأندية لينتظر الفائز من لقاء ليفربول ضد مونتيري، بينما يلعب الهلال السعودي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع مع الخاسر من مباراة الفريقين.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ليفربول ضد مونتيري، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”خليفة“ الدولي في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية في ختام نصف نهائي المونديال.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق يوسف سيف والكأس 3 بصوت المعلق أحمد الطيب والكأس 6 بصوت المعلق أحمد الحدي.

ماذا يقول التاريخ؟

يشارك ليفربول في كأس العالم للأندية للمرة الثانية بعد أن خاض نسخة 2005 ووصل للمباراة النهائية وخسر وقتها أمام ساو باولو البرازيلي، وهو ما يجعل الريدز باحثاً عن تحقيق الفوز باللقب المونديالي.

ويشارك مونتيري للمرة الرابعة بعد 3 مشاركات متتالية أعوام 2011 و2012 و2013 ويعود بعد 6 أعوام من الغياب. واحتل الفريق المكسيكي المركز الخامس في نسخة 2011 ثم المركز الثالث في نسخة 2012 ثم المركز الخامس مرة آخرى في نسخة 2013.

ولم يسبق أن تقابل الفريقان على الإطلاق في أي مباراة رسمية أو ودية. ولعب مونتيري ضد فريق إنجليزي آخر هو تشيلسي في نسخة 2012.

ليفربول والقوة الضاربة

يحشد ليفربول أسلحته والقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز على حساب مونتيري والتأهل للدور النهائي للبطولة بعدما ضحى الريدز ببطولة كأس الرابطة وأشرك الفريق الرديف وخسر أمام أستون فيلا بخماسية أمس الثلاثاء.

وأكد المدرب الألماني يورغن كلوب ،المدير الفني لفريق ليفربول، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن ليفربول لم يقطع كل هذه الأميال إلا من أجل هدف واحد وهو حصد لقب كأس العالم للأندية، منتقدًا توقيت البطولات الكبرى للكرة العالمية مثل كأس العالم للأندية.

وأشار كلوب إلى أن فريقه تابع مونتيري المكسيكي الذي ظهر بصورة طيبة في لقاء السد القطري في الدور الماضي بالمونديال، مشددًا على كونه يعمل ألف حساب للفريق المكسيكي.

ويغيب الهولندي جورجينهو فاينالدوم بجانب البرازيلي فابينهو عن صفوف ليفربول للإصابة. ويعتمد الريدز على تشكيلة تضم الحارس البرازيلي أليسون باكير مع رباعي الدفاع فيرجيل فان ديك وديان لوفرين وترينت أرنولد وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط جوردان هندرسون وبجواره نابي كيتا وألكسندر تشامبرلين مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

مونتيري.. المنافس المجهول

يبقى مونتيري منافسًا مجهولاً بالنسبة للريدز، فهو بطل أمريكا الشمالية ويقوده المدير الفني الأرجنتيني أنطونيو محمد، الذي سبق له قيادة سيلتا فيجو الإسباني بجانب عدة أندية في الأرجنتين والمكسيك.

وأكد مدرب مونتيري قبل مواجهة الليلة في المؤتمر الصحفي أن ليفربول هو الأفضل حاليًا في العالم، ويقدم كرة جماعية ويلعب بطريقة من الصعب على أي منافس مواجهتها، موضحاً أنه سيسعى لتقديم عرض قوي وأداء مميز.

ويعتمد مونتيري على تشكيلته التي تضم الحارس الأرجنتيني المخضرم مارسيلو باروفيرو وأمامه رباعي الدفاع الأرجنتيني نيكولاس سانشيز والدولي المكسيكي سيزار مونتيس مع الظهير الأيمن الكولومبي الدولي ستيفان ميدينا والظهير الأيسر الأرجنتيني ليونيل فانجيوني، لاعب ميلان الإيطالي السابق.

ويقود خط الوسط الثنائي النشيط في الارتكاز الدولي المكسيكي جوناثان جونزاليز والأرجنتيني ماكسيمليانو ميزا مع صانع الألعاب رودلفو بيتزارو، بينما يقود الهجوم الكولومبي دورلان بابون لاعب فالنسيا الإسباني الأسبق والجناح الأيسر المكسيكي الدولي خيسوس جاياردو مع القناص الهولندي فينسنت يانسن، لاعب توتنهام الإنجليزي الأسبق.

وقال عماد متعب، مهاجم منتخب مصر الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن ليفربول يبحث عن تحقيق الفوز وسيلعب بكل قوته لعبور عقبة مونتيري والتأهل للدور النهائي، موضحًا أن كل المؤشرات في صالح ليفربول.

وأضاف: ”مونتيري فريق يملك خبرات في المونديال ويضم بين صفوفه عدة لاعبين موهوبين مثل يانسن وباباون وميزا وغيرهم من اللاعبين الذين يصنعون الفارق مع مونتيري“.