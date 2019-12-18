تقرير: الياباني مينامينو يجري الكشف الطبي في ليفربول تمهيدًا لحسم الصفقة

قالت تقارير صحفية إن نادي ليفربول اقترب تمامًا من حسم صفقة لاعب الوسط الياباني تاكومي مينامينو، نجم نادي رد بول سالزبورغ النمساوي.

وأشارت صحيفة ”تايمز“ البريطانية إلى أن مينامينو سيجري الكشف الطبي في ليفربول اليوم الأربعاء، قبل حسم صفقة انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن مينامينو سينضم إلى ليفربول مقابل 7.5 مليون جنيه إسترلنيي، قيمة الشرط الجزائي في عقده رفقة سالزبورغ.

وتألق مينامينو رفقة سالزبورغ خلال مشوار الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث ظهر بمستوى رائع أمام ليفربول في المباراتين اللتين لعبهما الفريقان في دوري المجموعات.

وانتصر ليفربول 4-3 في أنفيلد، و2- صفر في سالزبورغ، ونجا من الخروج المبكر على أيدي النادي النمساوي وتصدر المجموعة، في حين انتقل منافسه إلى مسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، بعد احتلاله المركز الثالث خلف نابولي الإيطالي، الذي جاء ثانيًا.

ولا تتوقف الصفقة المرتقبة على العوامل الفنية فقط، بل سيكون لها أبعاد أخرى بعيدًا عن أرض الملعب.

وقال موقع rousingthekop البريطاني إن صفقة مينامينو ليست فنية فقط، ولكن آثارها تمتد إلى الناحية الاقتصادية أيضًا، حيث سترفع من شعبية ليفربول في منطقة شرق آسيا ذات الكثافة السكانية الضخمة.

وأشار الموقع في تقرير إلى أن اتفاق الرعاية المرتقب بين نادي ليفربول وشركة نايك العالمية يعزز فرص إتمام الصفقة، حيث سيرغب الطرفان في تعزيز العلامة التجارية للريدز ولشركة نايك في آسيا، وسيكون السوق الياباني الذي يمثله مينامينو هدفًا مباشرًا يستطيع من خلاله الطرفان تحقيق مكاسب مالية كبيرة من الأسواق الآسيوية.

وتقول أرقام اللاعب إنه شارك هذا الموسم رفقة ناديه سالزبورغ في 22 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وقدّم 11 تمريرة حاسمة.