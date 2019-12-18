ما مضمون رسالة يورغن كلوب إلى لاعبي ليفربول الشباب بين شوطي مباراة أستون فيلا؟

خرج ليفربول من دور ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الخسارة 5-0 أمام أستون فيلا، في لقاء أشرك خلاله لاعبين شبابًا بسبب التزام الفريق الأول بالمشاركة في كأس العالم للأندية في قطر، حيث سيواجه فريق مونتيري المكسيكي الأربعاء في نصف النهائي.

وقاد الفريق نيل كريتشلي، مدرب فريق ليفربول تحت 23 عامًا.

كريتشلي أكد أن مدرب الفريق الأول الألماني يورغن كلوب ولاعبيه شاهدوا المباراة من قطر وتلقوا رسالة من المدرب الألماني.

وقال المدرب كريتشلي: ”تلقينا أخبارًا من المدرب كلوب أن نواصل اللعب بنفس الطريقة وأن نكون أكثر شجاعة“.

وأضاف مدرب فريق ليفربول تحت 23 عامًا: ”كان هناك يشاهد اللقاء رفقة لاعبيه، وأتمنى وأنا متأكد أنه سيكون فخورًا بالطريقة التي لعبوا بها هذه الليلة“.

وأشرك المدرب 5 لاعبين يشاركون لأول مرة، كما سيسافر بعض اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء إلى قطر للالتحاق بالفريق الأول، حيث قال المدرب: ”لاعب أو اثنان سيسافرون للالتحاق بالفريق في قطر، وأنا متأكد أنهم سيستقبلون بشكل جيد“.

وسيطر شباب ليفربول على الكرة وكانوا أكثر تسديدًا على المرمى من منافسيهم أستون فيلا، وهو ما دفع مدربي الفريق المنافس دينيسي سميت والمخضرم جون تيري للذهاب إلى غرف الملابس وتهنئتهم.

وأشاد مدرب ليفربول بالتصرف الذي أقدم عليه مدربو الفريق المنافس وقال: ”كانت لحظة خاصة، أن يأتي دينسي سميت وجون تيري إلى غرف الملابس وأن يقولوا كلمات جميلة حول اللاعبين، فتلك لحظة خاصة“.

وأضاف: ”لقد قالوا استمروا حظًا سعيدًا، وتمنوا لنا مستقبلًا جيدًا. سأتذكر ذلك كما سيتذكره اللاعبون طيلة حياتهم. كانت حركة رائعة منهم“.

وأشادت صحيفة ”دايلي ميل“ ببعض اللاعبين الشباب مؤكدة أنهم يملكون فرصة في الفريق الأول لليفربول.

وأجرت الصحيفة تحليلًا ونقّطت كل اللاعبين المشاركين، وكان الأبرز الشاب البالغ 16 سنة هارفي إليوت والذي منحته أفضل تقييم.

كما أشادت بكل من كي يانا هوفر وتوم هيل ولويس لونستاف والبديلين ليتون كلاركسون وجيمس نوريس.