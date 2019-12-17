تقرير.. مانشستر يونايتد حسم صفقة هالاند وسيعيره لسالزبورغ لنهاية الموسم (صورة)

استبق هداف رد بول سالزبورغ النمساوي إرلينغ هالاند انتقاله المحتمل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتوقيع على قميص الفريق الإنجليزي قبل إتمام صفقة محتملة خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر القادم مقابل 76 مليون جنيه إسترليني.

ورغم ما تردد عن تقدم لايبزيغ الألماني المملوك للشركة المالكة نفسها لرد بول سالزبورغ بعرض رسمي لشراء المهاجم النرويجي الشاب البالغ عمره 19 عامًا إلا أنه قرر بالفعل الانتقال إلى فريق مواطنه المدير الفني أولي غونار سولشار.

وسجل هالاند، نجل لاعب خط وسط ليدز يونايتد، 28 هدفًا في 22 مباراة في جميع المسابقات لهذا الموسم بينها خمس ثلاثيات ”هاتريك“، بما في ذلك ”هاتريك“ في ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا.

ولفت هالاند أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بما فيها يونايتد الذي يحرص على تعزيز صفوفه بمهاجم شاب عند فتح فترة الانتقالات الشتوية مطلع الشهر المقبل.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن يونايتد أنهى صفقة هالاند مقابل 76 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الشتوي لكنه سيعيره إلى سالزبورغ حتى نهاية الموسم الحالي.

وبعد بضع ساعات، ظهرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي يبدو خلالها المهاجم الشاب يوقع على قميص يونايتد للموسم الحالي 2019/20.

وتأتي هذه الصورة في إشارة جديدة على رفض هالاند العديد من العروض الأوروبية، بما في ذلك بروسيا دورتموند وقرر الانتقال إلى أولد ترافورد.

ولكن بعد نشر صورة قميص يونايتد، نشر هالاند العديد من القمصان الموقعة الأخرى بما في ذلك نابولي و ليدز يونايتد.

علاقة قديمة مع سولشاير

وعمل هالاند مع سولشاير خلال فترة وجيزة في مولده النرويجي وكان هذا العنصر الحاسم للصفقة لينتقل إلى مانشستر يونايتد.

وواجه يونايتد منافسة شرسة من رد بول لايبزيغ وبروسيا دورتموند في سباق التعاقد مع أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا حاليًا.

ورغم أنه زار ملاعب دورتموند ولايبزيغ هذا الشهر وسط تقارير تفيد بأن سولشاير قد سافر إلى سالزبورغ يوم الجمعة الماضي لإقناع اللاعب لكن يبدو أن هذه الزيارة كانت حاسمة.

يضغط دورتموند بشدة من أجل التعاقد مع هالاند، لكن سولشاير حاول إغراءه باللعب في يونايتد مع وعد بمكان في الهجوم إلى جانب ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال.

ويملك يونايتد القدرة المالية اللازمة لحسم الصفقة على حساب دورتموند ويوفنتوس بطل إيطاليا ولايبزيغ أيضًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.