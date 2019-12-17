أستون فيلا يكتسح ”رديف“ ليفربول بخماسية نظيفة ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

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خاض ليفربول اللقاء بالصف الثاني (الرديف) نظرًا لخوض الكبار أولى مبارياتهم ببطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر غدًا الأربعاء أمام مونتيري المكسيكي في نصف النهائي.