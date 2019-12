أستون فيلا يكتسح ”رديف“ ليفربول بخماسية نظيفة ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل فريق أستون فيلا إلى المربع الذهبي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة في الدور ربع النهائي للبطولة المحلية.

وخاض ليفربول اللقاء بالصف الثاني (الرديف) نظرًا لخوض الكبار أولى مبارياتهم ببطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر غدًا الأربعاء أمام مونتيري المكسيكي في نصف النهائي.

بادر أستون فيلا صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14 عن طريق الإيرلندي كونور هوريان.

وبعدها بثلاث دقائق، أضاف الويلزي مورغان بويز الهدف الثاني لأستون فيلا بالخطأ في مرماه.

وأحرز الإيفواري جوناتان كودجيا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 37 و45 ليخرج أصحاب الديار متقدمين من شوط المباراة الأول برباعية نظيفة.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 90 لتشهد الهدف الخامس عبر البرازيلي ويسلي مورايس، ليتأهل أستون فيلا إلى نصف النهائي.

