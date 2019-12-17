أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا: 4-0 لأصحاب الأرض (فيديو)

تقدم كرونر لاعب أستون فيلا بهدف في شباك ليفربول، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ربع نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأحرز كرونر هدفه من ضربة حرة لم يلمسها أحد حتى سكنت الشباك.

وأضاف المصري أحمد المحمدي الهدف الثاني لأستون فيلا من عرضية ارتطمت بقدم مدافع ليفربول وسكنت الشباك.

ونجح كودجيا في إحراز الهدف الثالث لأستون فيلا من انفراد بمرمى الريدز، وأحرز الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول.

استون فيلا 1 × 0 ليفربول | هدف كونور ⚽️???? pic.twitter.com/rYP7qDs5ca — King_moosa10 (@KMoosa10) December 17, 2019

كاس الرابطة الانجليزية | استون فيلا 1 × 0 ليفربول | هدف استون فيلا , هوريهان HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/7xd8maiVcI — فيصل اهداف (@CSHDZ6) December 17, 2019

كاس الرابطة الانجليزية | استون فيلا 3 × 0 ليفربول | هدف ثالث استون فيلا , كودجيا HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/9niIRCJaRt — فيصل اهداف (@CSHDZ6) December 17, 2019

كاس الرابطة الانجليزية | استون فيلا 4 × 0 ليفربول | هدف رابع استون فيلا .. نعتذر عن تغطية باقي المباراة بسبب اطفال لاعبي ليفربول HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/3xv2hckMEu — فيصل اهداف (@CSHDZ6) December 17, 2019

ويلعب ليفربول مواجهة الليلة بعد أن رفضت الرابطة تأجيل موعد المباراة وتمسكت بخوض اللقاء في موعده رغم مشاركة الريدز في بطولة كأس العالم للأندية وافتتاح مشواره غدًا الأربعاء بالبطولة.

مشوار الفريقين

تخطى فريق ليفربول في مشواره نحو دور الثمانية للبطولة عقبة ميلتون كينز دونز بثنائية دون رد في الدور التمهيدي الأخير ثم آرسنال بضربات الترجيح بعد تعادل مجنون بخمسة أهداف لكل فريق في دور الستة عشر.

وصعد أستون فيلا على حساب كرو ألكساندرا في الدور التمهيدي الثاني بستة أهداف مقابل هدف ثم برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الثالث ثم وولفر هامبتون بثنائية مقابل هدف في دور الستة عشر.

وفاز ليفربول بلقب كأس الرابطة 8 مرات آخرها عام 2012 وهو الأكثر تتويجًا بالبطولة بينما فاز أستون فيلا باللقب 5 مرات آخرها عام 1996.. وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز ليفربول بالدوري بنتيجة 2-1 في شهر نوفمبر الماضي ولم يفز أستون فيلا على الريدز منذ أبريل 2015 وفي آخر 3 لقاءات ويتجدد الصدام في كأس الرابطة بعد 17 عامًا منذ لقاء نسخة 2002 حين فاز ليفربول بنتيجة 4-3.