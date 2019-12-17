لايبزيغ الألماني يتقدم بعرض رسمي لضم هالاند.. ويصدم مانشستر يونايتد

بات رحيل النجم النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند، عن صفوف فريقه ريدبول سالزبورغ النمساوي مسألة وقت، مع اقتراب موعد فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويحظى هالاند باهتمام كبير من العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعد تألقه اللافت للنظر خلال الموسم الجاري.

عرض رسمي

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن نادي ريدبول لايبزيغ الألماني، قدم عرضًا رسميًا لإدارة سالزبورغ للتعاقد مع هالاند.

وكشف مسؤولو النادي الألماني عن تقديم عرض بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، وتسعى إدارة لايبزيغ للاتفاق مع اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

وينتظر لايبزيغ رد ممثلي النجم النرويجي البالغ من العمر 19 عامًا، على العرض المقدم لضمه في يناير المقبل.

وقال ماركوس كروشيه المدير الرياضي لنادي لايبزيغ في تصريحات خاصة لصحيفة ”كيكرز“ الألمانية: “ لقد قدمنا أفضل مايمكننا تقديمه، وأوضحنا له الدور الذي يمكن أن يلعبه في فريقنا، الأمر متروك له الآن“.

رغبة ناجلسمان

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن مسؤولي لايبزيغ لم يخفوا اهتمامهم بضم ايرلنغ هالاند الذي يعد هدفًا رئيسيًا لعدة أندية أوروبية في مقدمتها مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وكشف جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيغ، عن أنه تحدث مع هالاند بشكل شخصي خلال الأيام الماضية.

وشرح ناجلسمان للنجم النرويجي، رؤيته للدور الذي سيلعبه في فريقه حال انتقاله إلى لايبزيغ.

وقال: ”لقد حاولت أن أشرح له أفكارًا حول كرة القدم، لكن مثل هذه المحادثات تكون في اتجاه واحد، حيث يقوم المدرب بشرح وجهة نظره بينما يكتفي اللاعب وممثلوه بالاستماع“.

مفاجأة مدوية

وكانت الصحيفة البريطانية قد فجرت مفاجأة مدوية بخصوص عقد هالاند قبل عدة أيام.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية نقلًا عن ”بيلد“ الألمانية إن إيرلنغ هالاند يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع سالزبورغ.

وأفادت الصحيفة بأن قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني فقط.

ويسمح الشرط الجزائي برحيل هالاند بهذا المقابل المتواضع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فقط.

وأشارت ”بيلد“ إلى أن بروسيا دورتموند الألماني يتصدر سباق التعاقد مع هالاند في الوقت الحالي، إلا أن مانشستر يونايتد مازال مهتمًا باللاعب الذي سجل 27 هدفًا في 20 مباراة، لعبها خلال الموسم الجاري مع سالزبورع.

تحذير سالزبورغ

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن إيرلينغ هالاند يعد أحد أبرز اللاعبين المطلوبين في مانشستر يونايتد الإنجليزي، بجانب محاولات نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع اللاعب عن طريق وكيله مينو رايولا الذي يرتبط بعلاقة قوية مع إدارة البيانكونيري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هالاند قد قام بزيارة مرافق بعض الأندية في ألمانيا خلال الأيام الماضية.

وعلق كريستوف فرويند المدير الرياضي لفريق ريدبول سالزبورغ على انتقال هالاند خلال الميركاتو الشتوي المقبل: ”سيكون ذلك مبكرًا بالنسبة لهالاند“.

واستعرضت ”ميرور“ في تقريرها انطلاقة هالاند المميزة مع ريدبول سالزبورغ منذ انتقاله في يناير الماضي.

وشارك اللاعب في خمسة لقاءات فقط خلال الموسم الماضي قبل أن يتحول إلى لاعب أساسي مع انطلاق الموسم الحالي.

وسجل اللاعب الفائز بالحذاء الذهبي لكأس العالم للشباب 28 هدفًا في 22 مباراة خاضها مع سالزبورغ هذا الموسم، من بينها 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا.