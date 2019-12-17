يورغن كلوب: لا أهتم بالهلال أو فلامنغو.. مونتيري هو هدف ليفربول

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن تركيزه بالكامل ينصب على مباراة الفريق المرتقبة غدًا أمام مونتيري المكسيكي، وأنه لا يفكر مطلقًا الآن في المباراة النهائية للبطولة، أو الخصم المحتمل حال تأهلهم إلى الختام بين الهلال السعودي أو فلامنغو البرازيلي.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: ”كرة القدم تعطي الفرصة للجميع ولا يمكننا أن نحدد الفائز قبل بداية المباراة. لا أفكر في مواجهة فلامنغو أو الهلال الآن. منافسنا غدًا هو مونتيري. سنخوض مباراة الغد ثم نفكر فيما بعدها. مونتيري قدم مباراة قوية للغاية أمام السد. نحاول أن نقدم أداء جيدًا“.

وأشار كلوب إلى أن الظروف أجبرت فريقه على خوض مباراة اليوم أمام أستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بالفريق الثاني؛ لأنه لم يكن ممكنًا أن يحضر ليفربول إلى الدوحة ويخوض مباراة مونتيري بعد لقاء أستون فيلا بـ24 ساعة، ولكنها قد تكون فرصة جيدة للاعبين الشباب بالنادي والذين يخوضون لقاء أستون فيلا.

ويلتقي ليفربول فريق مونتيري المكسيكي الأربعاء.

وتابع كلوب: ”جميع لاعبي الفريق جاهزون لمباراة مونتيري، لكن فاينالدوم هو الوحيد الذي يعاني من إصابة، وليس جاهزًا لمباراة الغد، ونحاول إعداده للمباراة التالية“.

وعن مباراة الفريق اليوم أمام أستون فيلا والتي يخوضها الفريق الشاب لليفربول على مسافة كبيرة من الدوحة، قال كلوب: ”ليس هذا الحل المثالي الذي كنا نريده ولكنها فرصة للاعبين الشبان والفريق الثاني بليفربول للمشاركة في هذه البطولة القوية أيضًا. سنشارك بفريق يقدم أداء جيدًا. نحن هنا الآن وهذا هو المهم للمشاركة في بطولة قوية وأتمنى أن يؤدي لاعبونا بشكل جيد“.

وعن مدى أهمية البطولة الحالية والفوز بها قال كلوب: ”من يرى أن مباراة أستون فيلا أهم فله حرية الرأي. اتخذنا القرار بالتشاور فيما بيننا. لا نستطيع السفر 3000 كيلومتر. سنلعب غدًا أمام مونتيري وسنسعى للفوز. هي البطولة الأهم للأندية في العالم. نحن هنا لتمثيل ليفربول وأوروبا ونحاول تقديم أفضل أداء“.