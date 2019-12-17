وعكة صحية تؤجل عودة بوغبا لصفوف مانشستر يونايتد

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، إن وعكة صحية تسببت في تأجيل عودة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا للفريق الأول.

ولعب بوغبا (26 عامًا) ست مباريات فقط هذا الموسم، بعد أن تعرض لإصابة في الكاحل في سبتمبر أيلول. ويأمل سولشاير في عودة بوغبا قبل نهاية العام، لكن الوعكة الصحية الأخيرة ستبعده عن مواجهة في دور الثمانية لكأس الرابطة، غدًا الأربعاء، أمام كولتشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

وأبلغ سولشاير الصحفيين: ”أصيب بوعكة صحية وسيغيب ليومين أو ثلاثة. ربما يستغرق الأمر ثلاثة أيام. سيؤجل هذا عودته قليلًا“.

وتابع: ”نرغب في أن يستعيد حساسية المباريات. نرغب في الدفع به لمدة ساعة أو 45 دقيقة أو 60 أو 90 دقيقة. من يدري ربما يحدث هذا في أول مباراة. نعمل بجد لتجهيزه لكنه مريض الآن“.

وتراجع يونايتد للمركز السادس في الدوري الممتاز بعد التعادل 1-1 مع إيفرتون، يوم الأحد. لكن سولشاير عبر عن إعجابه باللاعب ميسون جرينوود خريج الأكاديمية، الذي سجل سابع أهدافه مع يونايتد في كل المسابقات هذا الموسم.

وقال سولشاير إنه يعتزم منح المهاجم الواعد فرصة المشاركة في سلسلة مباريات؛ لمعرفة ما إذا كان سيزيد غلته من الأهداف في فترة عيد الميلاد.

وأضاف مدرب يونايتد: ”أتذكر عندما جئت إلى النادي وسجلت عدة أهداف .. قال المدرب وقتها إنه من الصعب عليه استبعاد لاعبين يسجلون أهدافًا من التشكيلة.

”من الصعب جدًا حاليًا اختيار أي تشكيلة بدون التفكير في ميسون“.