ليفربول ضد أستون فيلا.. الموعد والتشكيل المتوقع في ظل انشغال الريدز بكأس العالم للأندية

يخوض فريق ليفربول مواجهة قوية ضد أستون فيلا مساء اليوم الثلاثاء في ربع نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويلعب ليفربول مواجهة الليلة بعد أن رفضت الرابطة تأجيل موعد المباراة وتمسكت بخوض اللقاء في موعده رغم مشاركة الريدز في بطولة كأس العالم للأندية وافتتاح مشواره غدًا الأربعاء بالبطولة.

وترصد ”إرم نيوز“ في هذا التقرير ملامح مواجهة الليلة بين ليفربول وأستون فيلا في ربع نهائي كأس الرابطة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”فيلا بارك“ في الساعة الحادية عشرة إلا ربعًا مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق مضر اليوسف.

مشوار الفريقين

تخطى فريق ليفربول في مشواره نحو دور الثمانية للبطولة عقبة ميلتون كينز دونز بثنائية دون رد في الدور التمهيدي الأخير ثم آرسنال بضربات الترجيح بعد تعادل مجنون بخمسة أهداف لكل فريق في دور الستة عشر.

وصعد أستون فيلا على حساب كرو ألكساندرا في الدور التمهيدي الثاني بستة أهداف مقابل هدف ثم برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الثالث ثم وولفر هامبتون بثنائية مقابل هدف في دور الستة عشر.

وفاز ليفربول بلقب كأس الرابطة 8 مرات آخرها عام 2012 وهو الأكثر تتويجًا بالبطولة بينما فاز أستون فيلا باللقب 5 مرات آخرها عام 1996.. وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز ليفربول بالدوري بنتيجة 2-1 في شهر نوفمبر الماضي ولم يفز أستون فيلا على الريدز منذ أبريل 2015 وفي آخر 3 لقاءات ويتجدد الصدام في كأس الرابطة بعد 17 عامًا منذ لقاء نسخة 2002 حين فاز ليفربول بنتيجة 4-3.

فرصة ذهبية

يتطلع فريق أستون فيلا لاستغلال غياب الفريق الأساسي للريدز وانشغاله ببطولة كأس العالم للأندية لمواصلة المشوار ببطولة كأس الرابطة.

وأكد المدرب ديان سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا قبل اللقاء أنه سيلعب المباراة بكل اهتمام وجدية وغياب نجوم ليفربول أمر لا يعنيه على الإطلاق مطالبًا الجماهير بدعم فريقه لتحقيق الفوز.

ويغيب عن أستون فيلا لاعبه جيد ستير، ويعتمد ديان سميث على تشكيلته التي تضم الحارس أوريان نيلاند وأمامه رباعي الدفاع كورتني هوس وإيزري كونساس وأحمد المحمدي لاعب منتخب مصر السابق ونيل تايلور.

ويقود خط الوسط دوجلاس لويز وهنري لانسبوري وكونور هوريهاين بينما يقود خط الهجوم المصري محمود حسن تريزيجيه وأنور الغازي وجوتا باليتيرو.

وأكد محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن مباراة ليفربول ضد أستون فيلا فرصة حقيقية وذهبية لرفاق تريزيجيه والمحمدي لتحقيق الانتصار.

وأضاف: ”ليفربول لن يلعب بفريقه الأساسي واصطحب قائمة بها 23 لاعبًا من أجل المشاركة بمونديال كأس العالم للأندية في قطر وبالتالي سيكون تركيز الريدز أقل مع لقاء أستون فيلا“.

من يلعب باسم ليفربول؟

يبقى السؤال من يلعب باسم ليفربول في مواجهة الليلة؟ لا يخفى على أحد أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني ضم قائمته التي تشمل نجوم الفريق إلى قطر لخوض بطولة كأس العالم للأندية بعدما رفضت الرابطة تأجيل لقاء أستون فيلا.

ويلعب ليفربول بفريقه الثاني تحت 23 عامًا بقيادة المدرب الإنجليزي نيل كريتشلي الذي يعمل في قطاع ناشئي الريدز منذ 6 أعوام، ويقود تشكيلة ليفربول الليلة الحارس الأيرلندي الصاعد كيفين كيليهر حارس منتخب بلاده للشباب وأمامه رباعي الدفاع الويلزي مورجان بويز والهولندي سيب فان دين بيرج وعلى الجانب الأيمن كي هويفر اللاعب الهولندي ويقود الجبهة اليسرى اللاعب الجزائري صاحب الجنسية الفرنسية ياسر لعروسي.

ويقود خط الوسط اللاعب الإسباني بيدرو تشيريفيلا وهاربي كين وإسحاق كريستي بينما يقود خط الهجوم لويس لونجستاف وهيرفي إيليوت والصاعد لايتون ستيوارت.