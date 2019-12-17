مانشستر سيتي غاضب من إدارة آرسنال.. تعرف على السبب

ذكرت صحيفة “ ميرور “ الإنجليزية أن إدارة مانشستر سيتي غاضبة من إدارة آرسنال بعد تقارير إعلامية عن مفاوضات بينها وبين الإسباني ميكل أرتيتا بشأن تعيينه مدربًا جديدًا خلفًا للإسباني أوناي إيمري.

وحسب الصحيفة، فإدارة آرسنال لن تمانع في رحيل المدرب الإسباني نحو خوض تحد جديد في مسيرته كمدرب أول بعد عدة مواسم قضاها في الفريق كمساعد لمواطنه بيب غوارديولا، لكنها ستطالب بتعويض مالي.

ونشرت بضع صحف بريطانية صورًا لمدير التعاقدات في آرسنال يخرج من منزل ميكيل أرتيتا؛ ما يؤشر على مفاوضات مباشرة معه لقبول منصب المدير الفني لفريقه السابق.

وأدت الهزيمة 3-0 أمام مانشستر سيتي في ملعب الإمارات بإدارة آرسنال للتحرك بسرعة بحثًا عن مدرب دائم في الوقت الذي وجه خلاله السويدي يونغبيرغ المدرب المؤقت رسالة واضحة للإدارة يطالبها بالإسراع بالتعاقد مع مدرب جديد.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن إدارة آرسنال أبلغت لاعبها السابق والعميد ميكيل أرتيتا برغبتها في تعيينه مدربًا للفريق وعرضت عليه راتبًا سنويًّا يبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني.

كما سبق للإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن عبر عن رأيه في تعيين مواطنه ومساعده أرتيتا مدربًا لآرسنال، مؤكدًا أنه لن يمنعه من تحمل مسؤولية فريقه السابق رغم كونه يأمل في الحفاظ عليه.

فيما لازال الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مطروحًا بدوره على طاولة آرسنال في ظل تقارير إعلامية عن رفض اللاعبين المؤثرين في الفريق تعيين الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا مدربًا للفريق ويفضلون المدرب الإيطالي.

وأصدر إيفرتون بيانًا ردَّ من خلاله على تقارير مفاوضاته مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مؤكدًا أنه لم يوقع أي عقد مع أحد المرشحين لتدريب الفريق، وأنه يواصل التفاوض والحديث مع عدة أسماء.

وأكد إيفرتون في بيانه أنه لا أحد من المدربين المرشحين لخلافة البرتغالي ماركو سيلفا انسحب من السباق وأن إدارة الفريق تأخذ وقتها لاتخاذ قرار بتعيين مدرب جيد.