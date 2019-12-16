تقرير: كارلو أنشيلوتي يتفق مع هذا النادي الإنجليزي

ذكرت شبكة ”سكاي“ سبورتس التلفزيونية اليوم الإثنين أن إيفرتون توصل لاتفاق مبدئي مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق الإنجليزي المتعثر.

وأُقيل أنشيلوتي من منصبه كمدير فني لنابولي الإيطالي الأسبوع الماضي رغم قيادة الفريق إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا دون خسارة أي مباراة في 6 مباريات بدور المجموعات.

وأعلن نابولي يوم الثلاثاء الماضي إقالة المدرب الإيطالي المخضرم بعد الفوز برباعية نظيفة على جنك البلجيكي والتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي إقالة المدرب المخضرم البالغ عمره 60 عامًا والذي سبق له الفوز بلقب الدوري المحلي في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى جانب دوري الأبطال 3 مرات.

وتولى أنشيلوتي، الذي كان مرشحًا لتدريب آرسنال أيضًا، تدريب نابولي منذ أقل من عام ونصف العام حيث قاد 73 مباراة وفاز 39 مرة مقابل 19 تعادلًا و15 هزيمة.

وقال النادي في بيان: ”قرر نابولي إقالة كارلو أنشيلوتي من منصب المدرب الأول للفريق، تبقى قائمة علاقة الصداقة والتقدير والاحترام المتبادل بين النادي ورئيسه أوريليو دي لورينتيس وكارلو أنشيلوتي“.

وجاءت الإقالة بعد أسابيع من التوتر في النادي حيث انتقد أنشيلوتي قرار دي لورينتيس مالك النادي، بإجبار الفريق على الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع واحد.

وقال إيفرتون يوم الأربعاء الماضي إن المدرب المؤقت دنكان فيرغسون سيبقى في منصبه خلال مباراة مانشستر يونايتد يوم الأحد التي تعادل خلالها 1/1 في ظل استمرار البحث عن بديل لماركو سيلفا.

وقاد فيرغسون مهاجم إيفرتون السابق والذي كان أحد أفراد الجهاز المعاون لسيلفا، الفريق للفوز 3/1 على تشيلسي الأسبوع الماضي، لكنه قال قبل المباراة إن النادي يبحث عن ”مدرب كبير“.