تقرير: اجتماع بين مسؤولي آرسنال وأرتيتا لتدريب ”الغانرز“

بات في حكم المؤكد أن يتعاقد آرسنال مع مدير فني جديد قبل نهاية الشهر الحالي والأقرب لتولي المسؤولية لاعبه السابق ميكيل أرتيتا مساعد بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

ويتعرض آرسنال لضغوط لتعيين مدير فني جديد قبل بدء فترة الانتقالات في يناير/كانون الثاني المقبل ، ومن المفهوم أن أرتيتا مساعد غوارديولا في مانشستر سيتي هو أحد المرشحين الرئيسين لهذا المنصب.

وعقب الخسارة بثلاثية في استاد الإمارات أمام سيتي طالب المدرب المؤقت فريدي يونغبيرغ مجلس إدارة آرسنال بتعيين مدير فني دائم.

وأرتيتا، الذي قضى خمس سنوات في النادي، اقترب من تولي المسؤولية في صيف عام 2018 قبل أن يقرر النادي تعيين أوناي إيمري بدلًا منه.

وغادر المدرب الإسباني ملعب الإمارات مع باقي أعضاء فريق سيتي دون التحدث إلى وسائل الإعلام الليلة الماضية، لكن يقال إنه التقى بمسؤولي آرسنال عقب المباراة.

مفاوضات سرية

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية صورة لمدير التعاقدات في آرسنال وهو يغادر منزل أرتيتا في لندن في الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية إثر لقاء بينهما استغرق ساعتين ونصف الساعة.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية، إن إدارة المدفعجية ستستغرق وقتها للتأكد من تعيين الرجل المناسب.

ويفاضل النادي اللندني بين10 مرشحين من بينهم أرتيتا ولاعب الوسط السابق باتريك فييرا.

وقال يونغبيرغ، مدرب آرسنال المؤقت، إن النادي يحتاج إلى الإسراع في التعاقد مع مدرب جديد بعد الخسارة من سيتي على أرضه وتقبل أنه من غير المرجح أن ينال هذا المنصب.

وسدد النادي اللندني كرة واحدة نحو المرمى في الشوط الأول ولم يسدد أي كرة في الشوط الثاني ليتعرض للهزيمة الثالثة على التوالي على أرضه في كل المسابقات.

وإلى جانب البحث عن حل سريع لمنصب المدرب، أشار يونغبيرغ إلى أنه يعمل مع جهاز منشغل بأمور أخرى إذ يعمل بير مرتساكر كمساعد للمدرب إضافة إلى إدارة أكاديمية النادي.

وقال يونغبيرغ للصحفيين بعد المباراة: ”إنه لشرف كبير أن يفعل ذلك لكن بير يشغل منصبين. سبق أن قلت إن (موقف المدرب) يحتاج إلى حسمه وسيكون من الجيد اتخاذ قرار بغض النظر عن تفاصيله“.

ولا يملك آرسنال مدربًا دائمًا منذ إقالة إيمري في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

أنشيلوتي يعود إلى الصورة

فيما قالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، إن الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي دفعت إدارة آرسنال إلى تغيير رأيها إزاء التعاقد مع أنشيلوتي، إذ كان رأيها السابق يقوم على عدم الارتباط بالمدرب الإيطالي لأنه وصل إلى الستين من عمره، ونتائجه السابقة لم تكن على المستوى المطلوب برفقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ثم نابولي الإيطالي.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الاثنين أن السقوط الكبير أمام مانشستر سيتي قلب الطاولة تمامًا فيما يتعلق بالمدرب المقبل لنادي آرسنال، وجعل أنشيلوتي يعود إلى الصورة بقوة لقيادة الغانرز.

وأكد التقرير أن إدارة آرسنال غير مقتنعة تمامًا بقدرة ليونبيرغ على الاستمرار في القيادة الفنية للفريق، وتريد التعاقد مع مدرب دائم في أقرب فرصة ممكنة.

ويحتل آرسنال المركز التاسع حاليًّا في البريمييرليغ، وه بعيد تمامًا عن المنافسة ولو حتى على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والذي يحتله حاليًّا تشيلسي برصيد 29 نقطة.

كواليس الإقالة

وكان نابولي أقال أنشيلوتي بعد الفوز برباعية نظيفة على جنك والتأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي إقالة المدرب المخضرم البالغ عمره 60 عامًا والذي سبق له الفوز بلقب الدوري المحلي في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى جانب دوري الأبطال ثلاث مرات.

ويتولى أنشيلوتي تدريب نابولي منذ أقل من عام ونصف العام، إذ قاد 73 مباراة وفاز 39 مرة مقابل 19 تعادلًا و15 هزيمة.

وقال النادي في بيان: ”قرر نابولي إقالة كارلو أنشيلوتي من منصب المدرب الأول للفريق. تبقى قائمة علاقة الصداقة والتقدير والاحترام المتبادل بين النادي ورئيسه أوريليو دي لورينتيس وكارلو أنشيلوتي“.

وجاءت الإقالة بعد أسابيع من التوتر في النادي، إذ انتقد أنشيلوتي قرار دي لورينتيس مالك النادي بإجبار الفريق على الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع واحد.

وخرج اللاعبون من المعسكر بعد منتصف الفترة ورفضوا البقاء في الفندق رغم مواصلة المران بشكل طبيعي.

وتعاقد نابولي مع المدرب غينارو غاتوزو لقيادة الفريق خلفًا للمخضرم أنشيلوتي.