بتواجد محمد صلاح وأشرف حكيمي.. ”يويفا“ يعلن التشكيل المثالي لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، التشكيل المثالي لمرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

وانتهت هذه الجولة، يوم الأربعاء الماضي، بتأهل 16 ناديًا ستتنافس في الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية، من خلال 8 مباريات تكشف عنها القرعة الرسمية التي ستقام اليوم بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على ”تويتر“، التشكيل المثالي وفقًا للنقاط التي حققها اللاعبون في لعبة ”فانتازي“ خلال دور المجموعات.

وشهدت التشكيلة تواجد محمد صلاح، نجم ليفربول، برصيد 40 نقطة حققها في 6 مباريات، وأشرف حكيمي، لاعب بروسيا دورتموند، بينما تغيب ليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

وجاء التشكيل المثالي لدور المجموعات، كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس (باريس سان جيرمان).

الدفاع: خوان بيرنات (باريس) – حكيمي (دورتموند) – نيكولاس تاليافيكو (أياكس).

الوسط: محمد صلاح (ليفربول) – حكيم زياش (أياكس) – سون هيونغ مين (توتنهام) – رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي).

الهجوم: كيليان مبابي (باريس) – روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – إيرلينغ هالاند (سالزبورغ).