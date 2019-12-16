فودين بعد مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال: محظوظ بالتعلم من الأستاذ دي بروين

استمرت المشاركة الأولى لفيل فودين في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأقل من ساعة واحدة، لكن اللاعب البالغ عمره 19 عامًا يشعر بأن الوجود بجوار المتألق كيفن دي بروين منحه درسًا يمكن أن يساعده في الفترة المقبلة.

ولعب فودين في الجانب الأيسر من خط وسط سيتي رغم أن أداء دي بروين المذهل، الذي سجل هدفين وصنع هدفًا لرحيم سترلينغ في الفوز 3-صفر على آرسنال، طغى على مساهمات اللاعب الشاب على مدار 56 دقيقة.

وقال فودين: ”عندما تلعب بجوار لاعبين رائعين تصبح الأمور أسهل. إنه فخر لي أن ألعب بجانب كيفن دي بروين وهو أحد أبرز لاعبينا. أنا محظوظ بالتعلم منه“.

وكال بيب غوارديولا المديح للاعب الإنجليزي الواعد فودين الذي دخل التشكيلة الأساسية لسيتي أكثر من مرة في دوري أبطال أوروبا لكنه أمضى أغلب مباريات الدوري الممتاز على مقاعد البدلاء.

وقال غوارديولا: ”لقد لعب بشكل جيد جدًا كما هو معتاد ونحن ندرك ذلك. لعب في مركز غير معتاد عليه، ورغم اللعب في ضيافة فريق كبير فقد كان يفعل كل شيء بإيقاع مناسب“.

ولم يكن من الممكن إيقاف دي بروين في الشوط الأول حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية ثم صنع هدفًا قبل أن يحرز الهدف الثالث بتسديدة متقنة من خارج المنطقة قبل لحظات من الاستراحة.

وكان دي بروين قريبًا من تسجيل هدفه الثالث لكن بيرند لينو، حارس آرسنال، لمس الكرة واصطدمت بالقائم.

وقال غوارديولا: ”كيفن يرى أشياء ويمرر بطريقة لا يفعلها الآخرون. يسجل أهدافًا رائعة وهذا فوز رائع بعد ما حدث ووفقًا لموقفنا“.

ومع استمرار معاناة آرسنال بعد تعيين فريدي يونغبيرغ بشكل مؤقت بعد إقالة أوناي إيمري، زادت التكهنات حول إمكانية انتقال ميكل أرتيتا، مساعد غوارديولا ولاعب آرسنال السابق، لتولي هذه المهمة.

وقال غوارديولا عن مواطنه الإسباني: ”إنه جزء من نجاحنا الكبير. إنه يمثل جزءًا مهمًا جدًا. أعتقد أنه يدرك ذلك وتحدثنا عدة مرات وأبلغت النادي برأيي عن ميكل“.

وأضاف: ”أعتقد أنه جزء من فريقنا. لا أعرف ما سيحدث. نحن نمزح ونقول ‭‭‭’‬‬‬لديك عروض عديدة، لديك عروض عديدة‭‭‭’‬‬‬“.

وتابع مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق: ”نحن منفتحون للحديث عندما يريد، لكن هذا شأن خاص“.