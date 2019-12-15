ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 17 (صورة)

أحرز النجم البلجيكي كيفن دي بروين هدفين وصنع هدفًا آخر، ليقود فريقه مانشستر سيتي لاجتياز مضيفه آرسنال 3 / صفر في قمة مباريات المرحلة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفرض مانشستر سيتي هيمنته المطلقة على مجريات الشوط الأول، الذي تسيّده بالكامل، فيما اتسم إيقاع الشوط الثاني بالهدوء في ظل اطمئنان الفريق الفائز بلقب المسابقة في الموسمين الماضيين على النتيجة، واستسلام لاعبي آرسنال للخسارة، الأمر الذي دفع جماهيره لمغادرة ملعب (الإمارات)، معقل الفريق اللندني، قبل نهاية اللقاء بفترة طويلة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه خلال المرحلة الماضية بخسارته ديربي مدينة مانشستر أمام ضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد 1 – 2، إلى 35 نقطة، بفارق 14 نقطة خلف ليفربول (المتصدر).

وفي المقابل، تجمّد رصيد آرسنال ، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم، عند 22 نقطة في المركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: