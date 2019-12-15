مانشستر سيتي يتفوق على ليفربول واليونايتد في سباق التعاقد مع إبراهيم سعيد

تواصل إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، العمل على تكوين قاعدة مميزة من اللاعبين صغار السن ليصبحوا نواة للفريق الأول في المستقبل القريب.

ورصد مراقبو السيتي عدة أسماء مميزة خلال متابعتهم لبطولات العالم الأخيرة للناشئين والشباب.

إبراهيم سعيد

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إن مانشستر سيتي بات قريبًا من التعاقد مع إبراهيم سعيد نجم المنتخب النيجيري للناشئين.

ويتنافس السيتي مع كل من ليفربول ومانشستر يونايتد على ضم المهاجم النيجيري.

ويمتلك مهاجم النسور الخضراء الرغبة في الانتقال إلى مانشستر سيتي في الفترة المقبلة.

وتألق إبراهيم سعيد مع منتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا، وسجل خلالها ثلاثة أهداف ”هاتريك“ في شباك المنتخب الإكوادوري.

منافسة برتغالية

وأشارت ”ديلي ستار“ إلى أن إبراهيم سعيد الذي يلعب حالياً ضمن صفوف أكاديمية دابو بيبيز في نيجيريا، بات يحلم بالانتقال إلى أوروبا.

وجذب المهاجم النيجيري أنظار العديد من الأندية في أوروبا، بعيداً عن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويراقب مسؤولو ناديي بورتو وسبورتنغ لشبونة موقف اللاعب، تمهيدًا للدخول في مفاوضات لضمه قريبًا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إبراهيم سعيد قد حضر حفل جوائز البالون دور الذي أقيم قبل أيام في موناكو الفرنسية.

تصريحات غوارديولا

وعلى الرغم من اقتراب مهاجم المنتخب النيجيري من الانتقال إلى مانشستر سيتي، فقد أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتيزن، إنه ليس مهتمًا بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأوضح بيب أن اللاعبين الذين بدأوا الموسم مع السيتي سيكملون الموسم مع الفريق حتى نهايته.

وفي الجانب الآخر تبدو الأمور مختلفة في مانشستر يونايتد، حيث أشار اولي غونار سولشاير المدير الفني للفريق إلى أنه يتطلع لتدعيم صفوف الشياطين الحمر في عدة مراكز خلال الميركاتو الشتوي.

دعم الدفاع

وبعيدًا عن تصريحات جوارديولا فقد أكدت تقارير إنجليزية، أن السيتي يبحث عن تدعيم خط دفاعه الذي تأثر بقوة خلال الموسم الجاري بعد رحيل فينسنت كومباني، وإصابة ايمريك لابورتي في بداية الموسم.

وأكدت شبكة ”سكاي سبورتس“ أن مانشستر سيتي يفاضل الآن بين عدة خيارات لتدعيم مركز قلب الدفاع في الميركاتو الشتوي.

ويتصدر ثنائي دفاع ليستر سيتي جوني إيفانز والتركي كاجلار سويونسو قائمة اهتمامات السيتي لحل أزمة هذا المركز.

وشارك الثنائي إيفانز وسويونسو في مباريات ليستر الـ 12 حتى الآن، بعد رحيل ماكغواير إلى مانشستر يونايتد مع بداية الموسم الجاري.

وساهم ثنائي قلب الدفاع بصورة واضحة، في تواجد ليستر سيتي بقيادة براندون روغرز ضمن المراكز الأربعة الأولى للبريمييرليغ.

وأوضحت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن جوني إيفانز كان يحظى باهتمام كبير من مانشستر سيتي في العام 2017 عندما كان لاعبًا في وست بروميتش البيون.

وانضم نجم منتخب أيرلندا الشمالية الموسم الماضي إلى ليستر سيتي مقابل 3,5 مليون جنيه إسترليني، وشارك إيفانز حتى الآن في 43 مباراة مع ليستر سيتي، في جميع المسابقات.

صفقة دي لا كروز

وفي السياق ذاته ذكرت تقارير صحفية إسبانية، السبت، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يجهز عرضًا للتعاقد مع نيكولاس دي لا كروز نجم نادي ريفر بليت الأرجنتيني، وصيف بطولة كوبا ليبرتادوريس العام 2019، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ فإن مانشستر سيتي رصد 25 مليون جنيه استرليني لضم نيكولاس دي لا كروز في يناير 2020.

وأضافت الصحيفة أن الأوروغواياني نيكولاس دي لا كروز، البالغ من العمر 22 عامًا، لفت انتباه المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد أدائه على مدار العام الحالي ويتمنى ضمه لصفوف فريقه بالمستقبل.