أوزيل يقود آرسنال لانتصار جديد في البريمرليغ

صنع النجم الألماني مسعود هدفين لآرون رامسي الذي مارس هوايته في تسجيل الأهداف خلال عودته لناديه القديم ليقود آرسنال لتوسيع الفارق إلى سبع نقاط في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-0 على مضيفه كارديف سيتي السبت.
وسجل الويلزي رامسي - الذي أمضى ثمانية أعوام مع كارديف قبل انتقاله مقابل خمسة ملايين جنيه استرليني إلى آرسنال في 2008 - هدفيه 12 و13 هذا الموسم ونال تحية مشجعي كارديف في الانتصار العاشر للنادي اللندني هذا الموسم.
وأحرز اللاعب الاسباني الشاب جيرارد ديلوفيو هدفاً وقاد ايفرتون لسحق ستوك سيتي 4-0 والتقدم إلى المراكز الأربعة الأولى.
ويواجه مارتن يول مدرب فولهام ضغطاً متزايداً بعد خسارة فريقه المهدد بالهبوط 3-0 أمام وست هام يونايتد المتعثر هو الآخر بينما تعادل سندرلاند صاحب المركز قبل الأخير بدون أهداف مع مضيفه استون فيلا.
وانتهت أول مباراة للمدرب توني بوليس في قيادة كريستال بالاس متذيل الترتيب بخسارته 1-0 خارج ملعبه أمام نوريتش سيتي.
ويمتلك آرسنال 31 نقطة من 13 مباراة متقدماً على ليفربول وتشيلسي وايفرتون ولكل منهم 24 نقطة.
ويخوض ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي مبارياتهم الأحد عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على توتنهام هوتسبير.