تقنية حكم الفيديو تجبر يورغن كلوب على تغيير سلوك احتفاله بأهداف ليفربول

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه ينتظر بعض الوقت للاحتفال بالأهداف خارج الخطوط بسبب نظام حكم الفيديو المساعد، وذلك بعد إلغاء هدف لساديو ماني بداعي التسلل خلال الفوز 2-صفر على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

واعتقد ماني أنه سجل الهدف الثاني لليفربول من ضربة رأس متقنة، بعد أن افتتح محمد صلاح التسجيل، لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي تسلل المهاجم السنغالي بمسافة طفيفة.

وأبلغ كلوب الصحفيين: ”لم أعد أحتفل بالأهداف؛ لأنك تنتظر حتى يقرر شخص ما إن كان هدفًا“.

وأضاف: ”عند التقدم 2-صفر لم أكن منشغلًا جدًا، ولم يكن لدي دليل إن كان (ماني) متسللًا. لم أشاهد ذلك“.

وأصبح نظام حكم الفيديو محاطًا بالجدل في الأشهر الأخيرة، وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأسبوع الماضي إنه غير هوية اللعبة.

وتفوق ليفربول بفضل ثنائية صلاح ليبتعد في الصدارة بفارق عشر نقاط عن أقرب مطارديه ليستر سيتي الذي تعادل 1-1 مع ضيفه نوريتش سيتي.

وانضم لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدم، الذي تعرض لإصابة عضلية أمس السبت، لتشكيلة ليفربول المؤلفة من 20 لاعبًا للمشاركة في كأس العالم للأندية في قطر.

ويلتقي بطل أوروبا مع مونتيري المكسيكي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء.

ولم يلتحق المدافع ديان لوفرين بالتشكيلة بعد إصابته أمام كلوب بروج في دوري الأبطال الأسبوع الماضي.