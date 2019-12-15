وايلدر: شيفيلد يونايتد غيّر مفاهيم الجميع بعد صعوده خامسًا في ترتيب الدوري الإنجليزي

قال كريس وايلدر، مدرب شيفيلد يونايتد، إن فريقه غيّر المفاهيم بعد صعوده للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر على أستون فيلا، أمس السبت.

وكان من المتوقع أن يخوض شيفيلد معركة من أجل البقاء بعد عودته لدوري الأضواء، لكن بدلًا من ذلك أصبح على بعد أربع نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع بعد تخطي نصف المسابقة تقريبًا.

وأضاف وايلدر الذي جمع 25 نقطة من 17 مباراة: ”ربما غيّر الناس رأيهم فينا. أصبح يُنظر إلينا كفريق منظم وواقعي“.

وأضاف: ”حصيلة النقاط إيجابية ونركز على ذلك. خضنا أسبوعًا رائعًا وحققنا نتيجة مذهلة (أمام أستون فيلا) وهذه المسيرة تسعدنا“.

وسلط الضوء على تصرف جدير بالاحترام من نظيره دين سميث ومساعده جون تيري.

وقال: ”دين وجون تيري صفقا للاعبينا في نفق الملعب تقديرًا لمستواهم. هذا تصرف مهذب لم يشاهده الناس ولكن كان يجب أن أذكره“.