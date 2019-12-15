تعرف على المكاسب الاقتصادية من صفقة نادي ليفربول المرتقبة

لا تتوقف الصفقة المرتقبة بين نادي ليفربول الإنجليزي ورد بول سالزبورغ النمساوي لضم النجم الياباني تاكومي مينامينو على العوامل الفنية فقط، بل سيكون لها أبعاد أخرى بعيدًا عن أرض الملعب.

وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب ليفربول من التعاقد مع مينامينو، نجم سالزبورغ، بعد تألق اللاعب اللافت للنظر مع فريقه النمساوي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خاصة في مباراتي الفريق أمام الريدز، اللتين انتصر فيهما بطل أوروبا 4-3 في أنفيلد، و2- صفر في سالزبورغ.

غزو السوق الآسيوي

ومن المنتظر أن تبلغ قيمة الصفقة ما يقرب من 7.5 مليون جنيه إسترليني، وهو مقابل مغرٍ للغاية بالنسبة لنادي ليفربول، لأن اللاعب الياباني يمكنه فسخ التعاقد مع سالزبورغ مقابل سداد الشرط الجزائي، وهو الأمر الذي شجّع مسؤولي الريدز على حسم الصفقة سريعًا.

وقال موقع rousingthekop البريطاني إن صفقة مينامينو ليست فنية فقط، ولكن آثارها تمتد إلى الناحية الاقتصادية أيضًا.

وأشار في تقرير نشره اليوم الأحد إلى أن اتفاق الرعاية المرتقب بين نادي ليفربول وشركة نايك العالمية يعزز فرص إتمام الصفقة، حيث سيرغب الطرفان في تعزيز العلامة التجارية للريدز ولشركة نايك في آسيا، وستكون السوق اليابانية التي يمثلها مينامينو هدفًا مباشرًا، يستطيع من خلاله الطرفان تحقيق مكاسب مالية كبيرة من الأسواق الآسيوية.

تجربة توتنهام

وأكد التقرير أن مينامينو سيكون اللاعب الياباني الأول الذي يرتدي قميص ليفربول، وهذا من شأنه أن يعزز مبيعات قمصان الريدز في اليابان بشكل خاص وآسيا بشكل عام، وبالتالي ستزيد مبيعات ”نايك“ التي تقترب من اتفاق رعاية تاريخي مع بطل أوروبا.

ونوّه إلى الشهرة الكبيرة التي يحظى بها نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في السوق الآسيوية، كونه يضم بين صفوفه النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، مع العلم أن ”نايك“ أحد الرعاة البارزين للسبيرز، وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي.

ويرغب المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، في تعزيز صفوف فريقه بحسب صحيفة ”صن“، في ظل صراعه على عدة جبهات في النصف الثاني من الموسم، ويبقى الهدف الأول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن الفريق منذ 30 عامًا.

تألق وفرصة جديدة

وشارك مينامينو هذا الموسم رفقة سالزبورغ في 22 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وقدّم 11 تمريرة حاسمة.

وسيعطي الياباني قوة هجومية لفريق ليفربول، وبإمكانه أن يكون لاعبًا بديلًا جيًدا لثلاثي الهجوم، خلال النصف الثاني من الموسم.

ورغم أن المدرب الألماني رفض الحديث عن صفقات في يناير المقبل، لكن الصحيفة البريطانية أكدت أن ليفربول تفاوض مع سالزبورغ حول المهاجم الياباني.

وتابع كلوب المهاجم الياباني خلال مباريات دوري الأبطال هذا الموسم، وخاصة في مواجهة الفريقين ذهابًا وإيابًا، واقتنع بمستواه وضرورة ضمه للريدز.

ويرغب ليفربول في استغلال علاقته الجيدة مع الفريق النمساوي لمنع عدة فرق ألمانية مهتمة بالدولي الياباني من خطفه، ويبقى المرشح الأول للتعاقد معه.

وحال انتقال الدولي الياباني إلى ليفربول سيكون ثالث لاعب لعب في سالزبورغ يلعب لليفربول بعد السنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا، والثنائي لاعبان سابقان للفريق النمساوي.

وسيستفيد ليفربول من القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث أصبح بإمكان الياباني تاكومي مينامينو المشاركة رفقة الفريق في دوري أبطال أوروبا رغم أنه شارك سابقًا رفقة سالزبورغ في دوري المجموعات.