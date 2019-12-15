إعلان قائمة نادي ليفربول المشاركة في كأس العالم للأندية

أعلن يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن قائمة فريقه المسافرة إلى قطر استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وشهدت قائمة ”الريدز“ تواجد فينالدوم لاعب وسط الفريق، الذي تعرض لإصابة خلال مباراة واتفورد، أمس السبت، بمنافسات البريميرليغ، فيما يغيب ديان لوفرين بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

”أليسون، فان دايك، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، محمد صلاح، غوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، لونرجان، شاكيري، روبرتسون، أوريغي، جونز، آرنولد، ويليامز“.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع نظيره مونتيري المكسيكي، مساء الأربعاء المقبل، في مباراة نصف نهائي مونديال الأندية، بعدما تأهل مونتيري بعد تفوقه على السد القطري بنتيجة (3-2).

وكان ليفربول ابتعد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي، بعد فوزه على واتفورد بهدفين لمحمد صلاح دون رد.

وأحرز هدفي المباراة الوحيدين النجم المصري محمد صلاح، وجاء الهدف الأول في الدقيقة 38 من الشوط الأول بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة بعد أن تلقى كرة ديفوك أوريغي، وسددها بالكعب في المرمى.

وقال صلاح، الذي أحرز 8 أهداف في 5 مباريات أمام واتفورد، في نهاية المباراة إنه كان يتمرن على اللعب بواسطة قدمه اليمنى، ونجح في إحراز الهدف الأول بواسطتها.

وأضاف صلاح أن واتفورد كان خصمًا صعبًا وأنه كان يجب أن يحتل مركزًا أفضل مما هو عليه الآن.

وبإحرازه هذين الهدفين، رفع صلاح رصيده من الأهداف مع ليفربول، وفي جميع المسابقات، إلى 84 هدفًا ليتفوق بذلك على النجم السابق في الفريق ولاعب برشلونة حاليًا الأوروغوياني لويس سواريز، الذي أحرز للريدز 82 هدفًا.