بيليغريني: ثقتي لم تهتز في لاعبي وست هام رغم سلسلة الهزائم

قال مانويل بيليغريني، مدرب وست هام، إنه احتفظ بالثقة في لاعبيه دائمًا رغم الخسارة خمس مرات في ست مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودخول منطقة الهبوط.

وكان منصب المدرب التشيلي تحت التهديد قبل أن يفوز 1-صفر على ساوثهامبتون أمس السبت ليخفف الضغوط عنه.

وبعد نشاط قوي في فترة الانتقالات الصيفية، تضمن التعاقد مع المهاجم الفرنسي سيباستيان ألير مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (57.74 مليون دولار)، انطلق وست هام بشكل جيد في أول سبع مباريات وكان مرشحًا للتنافس على مقعد أوروبي.

لكن مستواه انهار بعد ذلك قبل أن يحقق أمس انتصاره الثاني منذ سبتمبر أيلول الماضي.

وقال مدرب ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق: ”ربما خضنا فترة صعبة لكن ثقتي لم تهتز في اللاعبين“.

”لا أقرأ ما يقال في وسائل الإعلام، لكنني لست غبيًا، أركز في الفوز دائمًا وأنا سعيد من أجل اللاعبين. بدأنا الموسم بشكل رائع وأتمنى أن نستعيد أفضل حالاتنا“.

وأبعد الفوز وست هام عن منطقة الهبوط وصعد للمركز 15 برصيد 19 نقطة.