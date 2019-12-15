الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

لن تكون مواجهة آرسنال ضد مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي كما هي عادة اللقاءات الحافلة بالحسابات التكتيكية والصراعات الفردية والجماعية، ولكنها ستكون مختلفة تمامًا في ظل ارتباك أوراق الجانرز بعد رحيل مدربهم الإسباني يوناي إيمري.

يخشى مانشستر سيتي السقوط في فخ نزيف النقاط مجددًا واتساع الفارق مع ليفربول المتصدر، بينما يأمل آرسنال مصالحة جماهيره بعد عروض مهزوزة خلال الفترة الماضية ومحاولة تصحيح الأوضاع مع المدرب المؤقت السويدي فريدي ليونبرغ.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”الإمارات“ في ضيافة آرسنال بالجولة السابعة عشرة للدوري الإنجليزي في الساعة السابعة والنصف، مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق عصام الشوالي.

بعد خسارة الديربي على أرضه ورغم جراحه، مانشستر سيتي لن يحل ضيفا وديعا على ملعب الإمارات. عيشوا متعة #الدوري_الانجليزي بالاشتراك معنا! ???? https://t.co/EHVUteuxyK

???? 0097440090000#beINPL #ARSMCI pic.twitter.com/Q0Logpn64J — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2019

ترتيب الفريقين

يحتل فريق آرسنال المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 16 مباراة، وفقد الجانرز 26 نقطة من خلال 7 تعادلات و4 هزائم.. وسجل الفريق اللندني 24 هدفًا واستقبل مثلها ويضم بين صفوفه النجم الغابوني بيير أوباميانغ، هداف الفريق وثالث هدافي الدوري حتى الآن برصيد 11 هدفًا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وتلقى الفريق 4 هزائم وتعادل مرتين وحقق 10 انتصارات، وسجل السيتي 44 هدفًا، وهو صاحب الهجوم الأقوى، واستقبل 19 هدفًا. ويعد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هداف الفريق برصيد 9 أهداف.

ويأمل آرسنال كسر عقدة نتائجه السلبية الأخيرة في مواجهة السيتي فلم يفز الجانرز على السيتيزنز في آخر 5 مباريات منذ التغلب يوم 23 أبريل عام 2017 في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بنتيجة 2-1.

مفاجأة ليونبرغ.. وعودة بريق آرسنال

يبحث فريق آرسنال عن استعادة بريقه مجددًا من خلال الفوز على السيتي، الذي يعني دفعة معنوية كبيرة للمدرب المؤقت ليونبرغ، بجانب تحسن في ترتيب الفريق واحتمالية التقدم للمركز السادس بدلاً من التاسع.

وأشاد ليونبرغ بقدرات مانشستر سيتي وتمكن لاعبيه من حفظ طريقة اللعب بصورة كبيرة، وما يزيد التناغم والانسجام في التحركات من دون كرة والتمريرات والوصول لمرمى المنافسين.

ويغيب عن آرسنال عدة لاعبين على رأسهم غرانيت تشاكا وهيكتور بيلرين وداني سيبايوس وكيران تيرني، ويعتمد آرسنال على تشكيلته التي تضم الحارس بيرنرد لينو وأمامه الرباعي دافيد لويز وكالوم تشامبيرس ونيلس مايتلاند وسياد كولاسيناك في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط الصاعد ماتيو غاندوزي وبجواره لوكاس توريرا بجانب صانع الألعاب مسعود أوزيل، ويقود الهجوم نيكولاس بيبي وبيير أوباميانغ وألكسندر لاكازيت أو غابريل مارتينيلي.

السيتي ولا وقت للنزيف مجددًا

يبقى مانشستر سيتي بعيدًا عن فكرة المزيد من نزيف النقاط إذا أراد استمرار المنافسة على اللقب الذي يحمله، وأي تعثر جديد سيزيد الفارق مع ليفربول الذي وصل قبل لقاء آرسنال إلى 17 نقطة.

وأكد المدرب بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، قبل اللقاء إن مباراة آرسنال ستكون مختلفة تمامًا بالنسبة لفريقه مع وجود تعديلات خططية من ليونبرغ، موضحًا أنه شاهد اللقاءات الأخيرة للفريق اللندني قبل وبعد قدوم المدرب السويدي.

ويفتقد مانشستر سيتي جهود سيرجيو أغويرو وجون ستونز ولوري ساني وإيمريك لابورت للإصابة، ويعتمد الفريق على تشكيلته التي تضم الحارس إديرسون مورايس ورباعي الدفاع فرناندينهو ونيكولاس أوتاميندي وكايل ووكر وبنيامين ميندي.

ويقود خط الوسط رودريغو وإلكاي غوندوغان وكيفين دي بروين مع ثلاثي الهجوم المميز برناردو سيلفا ورحيم سترلينغ وغابريل جيسوس وربما يبدأ رياض محرز على حساب سيلفا.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبروه الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة حرجة بين الفريقين فالفوز ضروري لكل منهما سواء آرسنال، الباحث عن استمرار صحوته ويراهن على دفعة تكتيكية مع ليونبرغ أو السيتي الذي يتطلع لتحقيق الفوز تجنبًا لمزيد من نزيف النقاط.

وأكد أن صراع خط الوسط سيلعب دورًا كبيرًا لأن كل فريق يملك هجومًا سريعًا وقويًا، ولكن مهمة صناعة الفرص والسيطرة في خط الوسط ستكون أمرًا مهمًا للفريقين.