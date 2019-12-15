تقارير: هالاند يوافق على الانضمام لمانشستر يونايتد.. والإدارة تمنح سولشاير 250 مليون إسترليني لإعادة بناء الفريق

ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند أبلغ مواطنه أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه يريد الانضمام إلى الفريق بعد زيارته الأخيرة له في النمسا.

وأصبح هالاند، البالغ عمره 19 عامًا، أكثر المهاجمين المطلوبين في العالم ويسعى خلفه العديد من الأندية الكبرى ومنها يونايتد وبروسيا دورتموند الألماني ويوفنتوس الإيطالي ولايبزيغ الألماني.

وكانت صفقة انتقال هالاند، لاعب رد بول سالزبورغ النمساوي، إلى لايبزيغ المملوك لنفس مالك نادي سالزبورغ قريبة للغاية لكن يبدو أن المهاجم النرويجي له أفكار اخرى.

ويتعامل في هذه الصفقة مينو رايولا، وكيل أعمال هالاند، والعديد من النجوم الآخرين بينهم بول بوغبا وماتياس دي ليخت وزلاتان إبراهيموفيتش.

ويريد رايولا الإبقاء على خيارات هالاند مفتوحة، لكن المدرب سولشاير سافر إلى سالزبورغ يوم الجمعة ليحقق هدفه بإقناع مواطنه النرويجي بالانتقال لأولد ترافورد ويبدو أن المهاجم الشاب قد أعجب بالفكرة.

وتحدث سولشاير، الذي سبق له تدريب هالاند عندما كان مدربًا لنادي مولدي النرويجي، مع مهاجم نادي سالزبورغ.

وقال والد اللاعب، لاعب خط وسط مانشستر سيتي السابق ولاعب خط وسط ليدز ألف إنغي هالاند: ”أتمنى أن تفهم أنني لا أستطيع التعليق على كل الإشاعات التي تحدث في الوقت الراهن“.

وسينضم هالاند إلى ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال في هجوم يونايتد؛ ما يجعله أقوى كثيرًا من وضعه الحالي لكن رايولا يبحث انضمام المهاجم الشاب إلى يوفنتوس إلى جوار دي ليخت.

وربما يكون هالاند، الذي سجل 28 هدفًا في 22 مباراة هذا الموسم، لعب مباراته الأخيرة مع سالزبورغ بالفعل لغيابه عن مواجهة هارتبرغ بسبب الإصابة، وقد توقف الدوري النمساوي لمدة شهرين خلال العطلة الشتوية.

وتردد أن المهاجم الشاب زار ملعب تدريب بروسيا دورتموند ولايبزيغ، كما أنه توقف على ما يبدو في كارينغتون لرؤية منشآت مانشستر يونايتد.

ويبقى الآن أن نرى الفريق الذي سيدفع قيمة انتقال اللاعب البالغة نحو 80 مليون جنيه إسترليني.

250 مليون إسترليني

إلى ذلك، ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد ستمنح المدرب سولشاير مبلغ 250 مليون جنيه إسترليني لإعادة بناء الفريق وتعزيز صفوفه بنجوم من المستوى الأول للعودة للمنافسة على الألقاب.

وأكد المدرب النرويجي أن فريقه سيدخل سوق الانتقالات لكنه سيستمر أيضًا في منح الفرصة لشباب النادي، وقال: ”سنعزز صفوف الفريق كما أننا سنمنح الفرصة للاعبين شباب أيضًا“.

وأضاف سولشاير: ”لكن قد لا يكون ذلك في فترة الانتقالات الشتوية ربما في الصيف المقبل“.

وأنفق سولشاير مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المدافع هاري ماغواير من ليستر سيتي وأرون بيساكا من كريستال بالاس ودانييل جيمس من سوانزي سيتي.

كما منح الفرصة لعدة لاعبين شباب وأبرزهم ماسون غرينوود البالغ 17 عامًا، وبراندون ويليامز البالغ 19 عامًا.

وبإمكان المبلغ أن يرتفع لـ400 مليون جنيه إسترليني، حال اتخاذ قرار نهائي بيع النجم الفرنسي بول بوغبا ويطلب الفريق مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني.

وسيعود بوغبا للفريق في الأيام المقبلة، بعد غياب طويل بسبب الإصابة إذ لم يشارك هذا الموسم سوى في 6 لقاءات وينتظر أن يحسم سولشاير برفقة الرئيس التنفيذي للفريق إد وودورد، مصيره قبل نهاية الموسم.

ويستهدف سولشاير عدة لاعبين أبرزهم الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند، وتبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني، والمهاجم النرويجي هالاند لاعب سالزبورغ النمساوي وقيمته حوالي 70 مليون جنيه إسترليني.

كما تضم قائمة المستهدفين من قبل مانشستر يونايتد المدافع السنغالي لفريق نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي والذي تبلغ قيمته 80 مليون جنيه إسترليني، ونجم وسط سبورتينغ لشبونة والمنتخب البرتغالي برونو فيرنانديز وقيمته تبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

واستعاد سولشاير ثقة إدارة مانشستر يونايتد بعد فترة شك وإشاعات تحدثت عن قرب إقالته وتعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام في منصبه، لكن فوزين أمام توتنهام في أولد ترافورد ومانشستر سيتي في ملعب الاتحاد قلبا كل المعطيات بشأن مستقبله.

ويواجه مانشستر يونايتد فريق إيفرتون، يوم الأحد، في محاولة من سولشاير لرد دين الهزيمة المذلة في الموسم الماضي بنتيجة 4-0.

ويمنح الفوز الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد فرصة الصعود للمركز الخامس بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع والعودة بقوة لصراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

كما تأهل الفريق لدور الـ32 من الدوري الأوروبي متصدرًا لمجموعته وسيتعرف على منافسه، الاثنين المقبل، فيما يواجه فريق كولشيستر في ربع نهائي كأس المحترفين الأربعاء المقبل.