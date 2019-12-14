كيران تيرني لاعب آرسنال يغيب 3 أشهر بسبب إصابة بالكتف

أكد آرسنال غياب المدافع كيران تيرني حوالي ثلاثة أشهر بعد تعرضه لخلع في الكتف خلال مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين الماضي.

وقال آرسنال بموقعه على الإنترنت، يوم السبت: ”سيخضع كيران لجراحة خلال الأسبوع وسيحتاج إلى حوالي ثلاثة أشهر للتعافي“.

وتعرض الظهير الأيسر الأسكتلندي البالغ عمره 22 عامًا للإصابة وخرج من الملعب قبل مرور نصف ساعة من الفوز 3-1 على وست هام.

وسيفتقد آرسنال أيضًا لاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا خلال مواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد بعدما تعرض لارتجاج في المخ بعدما اصطدمت الكرة برأسه أمام وست هام.

كما سيغيب المدافع هيكتور بليرين بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكن المنضم في صفقة قياسية للنادي نيكولا بيبي سيكون جاهزًا بعدما غاب عن مواجهة ستاندار لييغ في الدوري الأوروبي، يوم الخميس الماضي، بسبب كدمة بالركبة.