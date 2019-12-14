مانشستر يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع درايس ميرتينز نجم نابولي الإيطالي

تواصل إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، العمل على تدعيم الفريق بأفضل العناصر خلال فترتي الانتقالات في يناير المقبل أو بالميركاتو الصيفي بنهاية الموسم الجاري.

ويولي اليونايتد أهمية خاصة لتدعيم الجانب الهجومي، سواء في مركز المهاجم الصريح، أو لاعبي الوسط المهاجم.

مفاوضات ميرتينز

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع الدولي البلجيكي درايس ميرتينز نجم فريق نابولي الإيطالي.

وفتح مانشستر يونايتد خطًا للتفاوض مع ممثلي ميرتينز قبل نهاية عقده مع نابولي بنهاية الموسم الحالي.

وقضى النجم البلجيكي البالغ من العمر 32 عامًا تجربة مميزة مع نابولي هي الأبرز في مسيرته الاحترافية.

إلا أن استمرار ميرتينز مع نابولي أصبح محل شك، بعد الخلافات العنيفة مع أوريلو دي لورينتيس، رئيس النادي.

وخاض رئيس نابولي معركة قوية مع عدد من نجوم نابولي، في أعقاب تراجع نتائج الفريق وقيام اللاعبين بالتمرد على بعض قراراته، ما أدى إلى إقالة المدير الفني كارلو أنشيلوتي قبل أيام.

منافسة قوية

وذكرت صحيفة ”توتو ميركاتو“ الإيطالية أن ميرتينز سيكون لاعبًا حرًا في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع نابولي، وهو ما يجذب اهتمام العديد من الأندية في أوروبا.

ومن المتوقع أن يخوض اليونايتد منافسة قوية مع إنترميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني، أبرز المهتمين بضم ميرتينز.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميرتينز يريد الحصول على عقد سنوي تصل قيمته إلى 5 ملايين جنيه إسترليني، لمدة موسمين على الأقل.

ويدرس مسؤولو نابولي بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة إذا استقر نابولي على حسم صفقة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي سيحصل على عقد سنوي مرتفع.

صفقة إيرلنغ هالاند

وفي الإطار ذاته، التقى النرويجي أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مع مواطنه إيرلينغ هالاند، مهاجم سالزبورغ في النمسا، لإقناعه بالانضمام إلى الفريق وقطع الطريق على أكبر الأندية الأوروبية المهتمة بضم اللاعب الشاب.

ويأمل قادة أولد ترافورد عقد صفقة مع المهاجم الشاب بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني الشهر المقبل.

وتحدث سولشاير، الذي سبق له تدريب هالاند عندما كان مدربًا لنادي مولدي النرويجي، مع مهاجم نادي سالزبورغ البالغ من العمر 19 عامًا في النمسا أمس الجمعة.

ويعتقد النادي النمساوي أنه يمكنه بيع هدافه بعد وداع دوري أبطال أوروبا والانتقال للدوري الأوروبي.

3 صفقات مستهدفة

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر يونايتد مستعد للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، لمنح سولشاير فرصة تعزيز صفوف الفريق، من أجل التنافس بقوة في النصف الثاني من الموسم، ليكون الفريق بين الأربعة الكبار.

ويضع سولشاير الثلاثي هالاند والإنجليزي جيمس ماديسون والدنماركي كريستيان إريكسن كأهداف في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويحتاج مانشستر يونايتد لتقديم عرض يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني لإقناع ليستر سيتي بالتخلي عن نجمه جيمس ماديسون، الذي يقود الفريق بشكل جيد هذا الموسم نحو المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول.

ولم يعبر ماديسون عن رغبته في الرحيل عن ليستر سيتي، مؤكدًا سعادته باللعب لفريقه الحالي، لكن إدارة مانشستر يونايتد تأمل في إقناعه بالرحيل.

ويبقى كريستيان إريكسن، متوسط ميدان توتنهام، الهدف الثالث للمدرب سولشاير لتعزيز وسط ميدانه، وهدفًا سهلًا لو وافق على الرحيل والبقاء في إنجلترا.

وينتهي عقد إريكسن في الصيف المقبل، ولن يمانع توتنهام بيعه مقابل مبلغ جيد ليتجنب رحيله مجانًا في الصيف.

وينافس مانشستر يونايتد على اللاعب عدة فرق من بينها ريال مدريد، الذي ذكرت تقارير إعلامية أنه متفق مع اللاعب لضمه مجانًا في الصيف المقبل.