ليستر سيتي يفقد نقطتين بالتعادل مع نوريتش.. وشيفيلد يونايتد يصبح خامسًا في ترتيب الدوري الإنجليزي

أهدر ليستر سيتي نقطتين ثمينتين بالتعادل 1-1 على أرضه مع نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما قفز شيفيلد يونايتد، الوافد الجديد، إلى المركز الخامس اليوم السبت.

وتوقفت سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية لفريق ليستر، لكنه بقي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 17 مباراة وبفارق عشر نقاط عن ليفربول المتصدر الذي فاز 2-صفر على واتفورد في وقت سابق اليوم.

ومنح تيمو بوكي التقدم بهدف لنوريتش في الدقيقة 25 قبل أن يفشل الحارس تيم كرول في إبعاد ضربة رأس من جيمي فاردي ليضع الكرة بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 37.

وأهدر فاردي أكثر من فرصة لتسجيل هدف الفوز كما تصدى ريكاردو بيريرا مدافع ليستر لتسديدة بوكي لتنتهي المباراة بالتعادل.

* فوز شيفيلد وخسارة تشيلسي

وسجل جون فليك لاعب الوسط هدفين في الشوط الثاني ليفوز شيفيلد 2-صفر على أستون فيلا، الذي أهدر ركلة جزاء بوساطة جاك جريليش، ليتقدم الفائز إلى المركز الخامس في المسابقة.

وأصبح رصيد شيفيلد 25 نقطة من 17 مباراة بينما يملك أستون فيلا 15 نقطة ويحتل المركز 17.

ومني تشيلسي بهزيمة مفاجئة على أرضه 1-صفر أمام بورنموث.

وسجل دان جوسلينغ هدف بورنموث والمباراة الوحيد في الدقيقة 84، ورغم إلغاء الهدف في البداية فقد تدخل نظام حكم الفيديو المساعد وأكد صحة الهدف ليحقق الفريق المتعثر فوزا ثمينا.

وهذه الهزيمة الرابعة لتشيلسي في خمس مباريات بالدوري لكنه يبقى في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

كما فاز بيرنلي 1-صفر على نيوكاسل يونايتد بفضل ضربة رأس من كريس وود قبل مرور ساعة من اللعب بقليل.