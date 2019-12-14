ماذا قال محمد صلاح بعد هدفيه وتألقه في مباراة ليفربول ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي؟

قال محمد صلاح، مهاجم ليفربول، إنه حصد ثمار المران على التسجيل بقدمه اليمنى بعدما أحرز هدفي الفوز 2-صفر على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

ورفع اللاعب المصري المتألق رصيده إلى ثلاثة أهداف في أسبوع واحد بعدما سجل من زاوية شبه مستحيلة خلال الفوز 2-صفر على سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.

ووصف يورغن كلوب مدرب ليفربول هدف اللاعب البالغ عمره 27 عامًا أمام الفريق النمساوي، والذي سجله بقدمه اليمنى أيضًا، بأنه ”مذهل“.

وقال صلاح لمحطة (بي.تي سبورت): ”أتدرب على قدمي اليمنى. كنت محظوظًا بعض الشيء في الهدف الأول (أمام واتفورد)، حيث كانت هجمة مرتدة وتلقيت تمريرة جيدة وأعتقد أننا سجلنا في الوقت المناسب“.

وجاء الهدف الأول لصلاح اليوم، وهو السابع في خمس مباريات أمام واتفورد، بفضل سرعته الفائقة حيث تلقى تمريرة ساديو ماني ناحية اليسار وانطلق بسرعة وسدد في مرمى الحارس بن فوستر بالدقيقة 38.

مترجم //

تصريح محمد صلاح بعد مباراة واتفورد pic.twitter.com/EXp6lNffRd — الترجمان الرياضي (@altrjmn) December 14, 2019

أما الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة فجاء بلمسة رائعة بكعب القدم، ليحسم انتصار ليفربول أمام فريق الذيل واتفورد في أنفيلد.

ويتصدر ليفربول الدوري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، لذا قال كلوب إنه سعيد بكيفية تحقيق الفوز رغم عدم اللعب بشكل مميز.

وقال كلوب: ”لم تكن أجمل مبارياتنا لكني أشعر بسعادة كبيرة جدًا. في هذه المرحلة يجب التحلي بالإصرار وأثق أننا فعلنا ذلك اليوم“.

وأضاف: ”سنخوض الكثير من المباريات لكننا سعداء بما تحقق. صنع واتفورد بعض الفرص لكننا سجلنا من فرصنا المتاحة… كان يجب الدفاع بحماس، وليس بشكل منظم، في بعض الأوقات“.