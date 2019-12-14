جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز نادي ليفربول على واتفورد (صورة)

اقتنص نادي ليفربول فوزًا صعبًا أمام واتفورد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 49 نقطة في المركز الأول، بينما واتفورد يتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الأخير.

ويدين ليفربول بالفضل في فوزه اليوم إلى الدولي المصري محمد صلاح، الذي تلقى تمريرة ساديو ماني بعد تمهيد الكرة بطريقة رائعة من فيرمينو، راوغ صلاح مدافع واتفورد ووضع الكرة بيُمناه على يسار بين فوستر، ليعلن تقدم ليفربول في النتيجة.

وفي الدقيقة 90، إثر تمريرة من ساديو ماني إلى أوريغي يسدد ويهدر، لتجد صلاح بكعب القدم يضع الكرة في مرمى واتفورد.

وبحسب شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فإن صلاح رفع رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى 84 هدفًا في جميع المسابقات، متفوقًا على لويس سواريز، مهاجم الريدز السابق وبرشلونة الحالي برصيد (82 هدفًا).

وأشارت إلى أن صلاح سجل 40 هدفًا في البريميرليغ على ملعب آنفيلد منذ انتقاله إلى ليفربول، متفوقًا بفارق 5 أهداف عن أي لاعب آخر.

أما شبكة ”أوبتا“ فقد أشارت إلى أن صلاح هز شباك واتفورد في 8 مناسبات، منذ انضمامه إلى ليفربول، وأكثر من أي فريق آخر.