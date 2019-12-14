شاهد أهداف محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد واتفورد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره واتفورد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صلاح من هجمة رائعة وكرة مررها له ساديو ماني ليراوغ ببراعة ويسكنها بشكل مذهل في شباك حارس واتفورد مع الدقيقة 38 من الشوط الأول.

هدددددددددددددددددددددددددددف ليفربول الأول " محمد صلاح " HD ???????????? حـسابـي الأسـاسـي @i7S8R pic.twitter.com/qQrJhPuiPV — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20044) December 14, 2019

وسجل صلاح هدفا رائعة بالكعب في الدقيقة 90.

هددددددددددددددددددددف ليفربول الثاني " محمد صلاح " بالكعب رااااااااااااااااااااااائع ???????????????? HD حـسابـي الأسـاسـي @i7S8R pic.twitter.com/8XrgfYJ7Yq — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20044) December 14, 2019

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، متفوقًا بفارق ثماني نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و14 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، بينما يحتل واتفورد المركز الـ 20 والأخير برصيد 9 نقاط.

ويبدو ليفربول مرشحًا فوق العادة لتعميق جراح واتفورد الذي خسر في آخر 3 زيارات له لملعب ”أنفيلد“ وتعزيز سجله القياسي، والحفاظ على مشواره دون خسارة.

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين في مواجهات ليفربول وواتفورد برصيد 7 أهداف، بينما يعد إيان راش أسطورة ليفربول الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 10 أهداف.

ويتفوق صلاح بفارق هدف وحيد على الثلاثي ساديو ماني وفيرمينو وجون بارنيس في قائمة هدافي مواجهات ليفربول وواتفورد على مدار التاريخ.

وسجل اللاعب المصري أول أهدافه في مسابقة الدوري الإنجليزي مع ليفربول، وذلك في تعادل واتفورد مع ليفربول في المباراة التي جمعتهما، يوم 12 أغسطس 2017، بملعب ”فيكارغ رود“، ضمن منافسات الجولة الأولى بالنسخة الماضية من منافسات البطولة، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3\3.