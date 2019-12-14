أهداف مباراة ليفربول ضد واتفورد.. 2-0 لـ“الريدز“ (فيديو)

سجل محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره واتفورد، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدددددددددددددددددددددددددددف ليفربول الأول " محمد صلاح " HD ???????????? حـسابـي الأسـاسـي @i7S8R pic.twitter.com/qQrJhPuiPV — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20044) December 14, 2019

وفي الدقيقة 90 سجل صلاح الثاني لليفر بالكعب بشكل رائع.

هددددددددددددددددددددف ليفربول الثاني " محمد صلاح " بالكعب رااااااااااااااااااااااائع ???????????????? HD حـسابـي الأسـاسـي @i7S8R pic.twitter.com/8XrgfYJ7Yq — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20044) December 14, 2019

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، متفوقًا بفارق ثماني نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و14 نقطة على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، بينما يحتل واتفورد المركز الـ 20 والأخير برصيد 9 نقاط.

ويسجل ليفربول الظهور الأخير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل السفر إلى العاصمة القطرية ”الدوحة“؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يلتقي، الأربعاء المقبل، مع الفائز من مباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما تقرر أن يواجه أستون فيلا، الثلاثاء المقبل، بفريق الشباب ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما تعذر تأجيل اللقاء.

ولم يتذوق ليفربول مرارة الهزيمة في آخر 33 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي، وبالتحديد منذ الخسارة أمام مانشستر سيتي في يناير الماضي على ملعب ”الاتحاد“، ويسعى ليفربول لحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم؛ لتأمين موقعه في الصدارة.