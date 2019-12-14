لماذا لا يستطيع جوزيه مورينيو إراحة هاري كين مهاجم توتنهام؟

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إن المهاجم هاري كين لن يحصل على راحة في ظل الجدول المتكدس بالمباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يشارك مهاجم إنجلترا خلال الهزيمة 1/3 من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، لكن مورينيو قال إن أهمية اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا وقلة خبرة المهاجم الصاعد تروي باروت تجعل من المستحيل حصول كين على راحة إضافية.

ويحل توتنهام، صاحب المركز السادس، ضيفًا على وولفرهامبتون واندرارز غدًا الأحد قبل خوض مواجهات ضد تشيلسي وبرايتون ونوريتش سيتي هذا الشهر.

وأبلغ مورينيو الصحفيين: ”هل سأعطي كين راحة يوم 26 ديسمبر قبل يومين من مباراة؟ لا. لن أعطيه راحة. سنلعب مباريات ومباريات“.

وأضاف: ”مباراة ميونيخ كانت واحدة من 3 مباريات هامشية لكن عندما يكون من الضروري تحقيق نتيجة جيدة سيكون هاري كين رأس الحربة ثم تروي باروت“.

وتابع: ”يبلغ باروت 17 عامًا ولعب 5 دقائق فقط في الدوري الممتاز ويحتاج لوقت أطول للتطور، أما هاري فهو ركيزة أساسية لدينا“.

وخاض جيوفاني لوسيلسو، المنضم إلى توتنهام من ريال بيتيس هذا الموسم والمبتلى بالإصابات، مباراته الأولى كأساسي أمام بايرن ميونخ لكنه لم يظهر في أفضل حالة.

وقال مورينيو إن لاعب الوسط الأرجنتيني سيحصل على مزيد من الفرص، لكنه لن يبدأ أمام وولفرهامبتون.

وتابع: ”لا نملك تشكيلة كبيرة في العدد. سيبدأ أساسيًا في وقت لاحق؛ لأنه من المستحيل خوض كل المباريات بنفس اللاعبين“.