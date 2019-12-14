مانشستر يونايتد يخوض 4000 مباراة متتالية بالاعتماد على أبناء أكاديميته

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إنه فخور بإكمال مسيرة النادي الذي يستعد لخوض المباراة رقم 4000 على التوالي بالاعتماد على لاعب واحد على الأقل من خريجي أكاديمية الناشئين في التشكيلة، وذلك عندما يواجه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غدًا الأحد.

وبدأت السلسلة منذ مباراة في الدرجة الثانية أمام فولهام العام 1937.

ويسير لاعبون بالتشكيلة الحالية ومن بينهم ماركوس راشفورد وسكوت مكتوميناي على خطى أساطير مثل بوبي تشارلتون وجورج بيست وجيل 92.

وقال سولشاير في بيان: ”إعطاء فرص للاعبين شبان تقليد لدى النادي، ونحن فخورون جدًا به. إنه جزء من طبيعتنا وتدرك ذلك سريعًا عندما تلتحق بالنادي“.

وأضاف: ”لا يوجد شيء يسعدني أكثر من دخول لاعب من الأكاديمية إلى أرض الملعب“.

وتابع: ”اللاعبون الشبان يمكنهم إبهارك وإدهاشك عندما تمنحهم الفرصة لإظهار مواهبهم. إنهم حجر أساس ومصدر فخر ونتمنى أن تستمر هذه العادة طويلًا“.

ومنح مانشستر يونايتد بالفعل الفرصة لـ10 من أبناء الأكاديمية للعب هذا الموسم، وخاضوا أكثر من ثلث دقائق اللعب المتاحة للفريق الأول.

وقال نيكي بات رئيس التطوير في الفريق الأول: ”الهدف الأسمى للأكاديمية هو إمداد الفريق الأول بلاعبين، وهذا يحدث للمباراة 4000 على التوالي، وهو إنجاز هائل“.

وكان بات ضمن جيل 1992 في مانشستر يونايتد، الذي ضم غاري نيفيل وديفيد بيكهام وبول سكولز، وعاش سنوات ذهبية تحت قيادة المدرب أليكس فيرغسون في التسعينيات.

وتابع: ”هذا رقم مذهل ويحدثك عن مانشستر يونايتد. لعب الجميع في النادي دورًا محوريًا ويجب أن نشعر بفخر شديد بسبب هذه القاعدة“.