التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي (إنفوغرافيك)

يتطلع نادي ليفربول لفوز جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلاقي واتفورد اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد.

وتقام مباراة ليفربول ضد أستون فيلا الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت خليل البلوشي.

وينفرد ليفربول، الذي يدربه الألماني يورغن كلوب، بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 46 نقطة من 16 مباراة، حيث حقق الفوز 15 مرة وتعادل مرة، ولم يخسر حتى الآن في المسابقة.

ويتقدم ليفربول بـ8 نقاط عن ليستر سيتي الثاني، في المقابل يملك واتفورد 9 نقاط في المركز الأخير.

وتوقعت صحيفة ”إيفينينغ ستاندرد“ أن يعتمد كلوب على هذه التشكيلة أمام واتفورد

حراسة المرمى: أليسون باكير.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوزيف غوميز، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

الوسط: نابي كيتا، جوردان هندرسون، جيورجينهو فاينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

وفاز ليفربول 3/0 و5/0 على واتفورد في مباراتي الموسم الماضي، وحقق الريدز 8 انتصارات في آخر 10 مباريات، في حين حقق واتفورد الفوز مرة وحيدة، وانتهت مباراة بالتعادل.

تجديد عقد كلوب

أعلن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا بقاء مدربه الألماني يورغن كلوب حتى 2024 بعد تمديد عقده الحالي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: ”يسر نادي ليفربول لكرة القدم أن يعلن أن يورغن كلوب وافق على تمديد عقده مع النادي ما يضمن بقاءه لمدة 4 أعوام ونصف مقبلة“.

كما وافق المديران المساعدان بيتر كراويتز وبيبين لييندرز على إبرام صفقات جديدة لمواصلة العمل إلى جانب كلوب.

ويأتي تجديد عقد المدير الفني الألماني البالغ من العمر 52 عامًا بعد 4 سنوات ناجحة قضاها في أنفيلد، نجح خلالها في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين والدوري الأوروبي مرة واحدة والتتويج بدوري الأبطال العام الماضي.

وقال كلوب: ”بالنسبة لي شخصيًا، هذا بيان نوايا، مبني على معرفتي بما حققناه كشراكة مع النادي حتى الآن وما الذي لا يزال يتعين علينا تحقيقه، عندما أرى تطور النادي والعمل المستمر“.

وأضاف: ”يرى الناس ما يحدث على أرض الملعب كمقياس لتقدمنا، وعلى الرغم من أنه المقياس الأفضل، فهو ليس المقياس الوحيد، لقد رأيت الالتزام من المُلاك وكافة العاملين عندما توليت المسؤولية في خريف 2015، شعرت أننا مناسبان أنا والنادي، الآن أشعر أنني قللت من أهمية ذلك، فقط مع الإيمان التام بأن التعاون لا يزال متكملًا من كلا الجانبين، أستطيع أن أقوم بهذا الأمر والاستمرار حتى العام 2024، لا يمكنني التفكير في الرحيل عن ليفربول“.

وأردف المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند ”بالنسبة لأي شخص في كرة القدم يتطلع إلى التنافس في بيئة يكون فيها كل عنصر من عناصر المنظومة في أفضل حالاته -من دعم الجماهير إلى رؤية المُلاك- لا يمكن أن يكون هناك مكان أفضل من ذلك“.