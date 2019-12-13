سالزبورغ يحذر إيرلينغ هالاند من التسرع في الانتقال إلى مانشستر يونايتد

فرض النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند نجم فريق ريدبول سالزبورغ النمساوي، اسمه على أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبل في يناير.

ويحظى النجم النرويغي باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعد تألقه اللافت مع سالزبورغ خلال الموسم الجاري.

انتقال مبكر

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن إيرلينغ هالاند يعد أحد أبرز اللاعبين المطلوبين في مانشستر يونايتد الإنجليزي، بجانب محاولات نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع اللاعب عن طريق وكيله مينو رايولا الذي يرتبط بعلاقة قوية مع إدارة البيانكونيري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هالاند قد قام بزيارة مرافق بعض الأندية في ألمانيا خلال الأيام الماضية.

وعلق كريستوف فرويند المدير الرياضي لفريق ريدبول سالزبورغ على انتقال هالاند خلال الميركاتو الشتوي المقبل قائلًا: “ سيكون ذلك مبكرًا بالنسبة لهالاند“.

مسيرة رائعة

واستعرضت ”ميرور“ في تقريرها انطلاقة هالاند المميزة مع ريدبول سالزبورغ منذ انتقاله في يناير الماضي.

وشارك اللاعب في خمسة لقاءات فقط خلال الموسم الماضي قبل أن يتحول إلى لاعب أساسي مع انطلاق الموسم الحالي.

وسجل اللاعب الفائز بالحذاء الذهبي لكأس العالم للشباب 28 هدفًا في 22 مباراة خاضها مع سالزبورغ هذا الموسم، من بينها 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

العمل مع المواهب

وتحدث فرويند الذي ينسب له الفضل في تحويل سالزبورغ إلى أحد أفضل الأندية في تفريخ المواهب في أوروبا عن تجربته مع الفريق النمساوي.

وقال فرويند في تصريحاته لميرور، إن العمل على التعاقد مع لاعبين للمستقبل يجعل الأمور أكثر سهولة.

وأضاف: “ لكن بالتأكيد يمثل هذا الأمر تحديًا كبيرًا في الوقت الحالي، فالجودة المطلوبة للفريق الآن أصبحت مختلفة عما كان يحدث قبل أربع أو خمس سنوات“.

لايبزغ يهدد أحلام اليونايتد واليوفي

وفجر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي مفاجأة كبيرة، بأن ريدبول لايبزيغ الألماني هو الفريق الأقرب للتعاقد مع اللاعب النرويغي الشاب، متفوقًا على باقي المنافسين.

ويبدو انتقال اللاعب إلى لايبزيغ أمرًا مرحبًا به، خاصة وأن الناديين يخضعان لملكية مجموعة ريدبول، وهو ما سيسهل المفاوضات بخصوص هالاند.

ويعد الانتقال إلى البوندزليغا حلًا جيدًا بالنسبة للاعب البالغ من العمر 19 عامًا، حيث يلعب لايبزيغ دور المرحلة الانتقالية في مسيرة اللاعب الاحترافية قبل انتقاله لفريق أكبر.

يوفنتوس ونابولي

وأوضح جيانلوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“ عبر موقعه أن هالاند يحظى باهتمام كبير من يوفنتوس الذي يسعى لانتقال النجم النرويغي إلى تورينو.

كما أبدى نابولي اهتمامًا واضحًا بالتعاقد مع اللاعب، إلا أن هالاند يبدو غير واثق من حصوله على فرصة كافية للمشاركة بالمباريات في فرق بهذا الحجم.

ويدرس إيرلنغ هالاند الانتقال إلى لايبزيغ وهو فريق على نفس مستوى سالزبورغ، إلا أنه سيمنحه فرصة اللعب باستمرار.

مفاجأة مدوية

وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص عقد هالاند مع سالزبورغ.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية نقلًا عن ”بيلد“ الألمانية إن إيرلنغ هالاند يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع سالزبورغ.

وأفادت الصحيفة بأن قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني فقط.

ويسمح الشرط الجزائي برحيل هالاند بهذا المقابل المتواضع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فقط.

وأشارت ”بيلد“ إلى أن بروسيا دورتموند الألماني يتصدر سباق التعاقد مع هالاند في الوقت الحالي، إلا أن مانشستر يونايتد مازال مهتمًا باللاعب الذي سجل 27 هدفًا في 20 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري مع سالزبورع.

ويواجه مانشستر يونايتد الذي يعد أبرز المهتمين بضم إيرلنغ هالاند منافسة قوية مع العديد من الأندية في أوروبا.

وقالت صحيفة ”في جي“ النرويجية في طبعتها الورقية إن هناك 11 ناديًا يسعون للتعاقد مع إيرلنغ هالاند.

ويحظى المهاجم النرويجي البالغ من العمر 19 عامًا فقط باهتمام كل من برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وإشبيلية في إسبانيا، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في البوندزليغا الألمانية، بجانب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي من إنجلترا، بالإضافة إلى يوفنتوس ونابولي الإيطاليين.