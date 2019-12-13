غوارديولا ينفي وجود بند في عقده يسمح له بمغادرة مانشستر سيتي

نفى المدرب الإسباني بيب غوارديولا وجود بند في عقده يسمح له بمغادرة مانشستر سيتي في الموسمين الماضيين مع نهاية الموسم الحالي.

وأثيرت التكهنات حيال مستقبل غوارديولا، بعد ابتعاد مانشستر سيتي عن ليفربول المتصدر بفارق 14 نقطة.

ورغم هذا الفارق الكبير، كرر الإسباني عدم رغبته بالتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأضاف: ”سننهي الموسم مع اللاعبين الذين بدأنا معهم، سننظر للاعبين جدد في الصيف“.

وتولى غوارديولا مسؤولية تدريب سيتي في 2016، وبعد موسم أول بدون ألقاب نجح في الفوز بلقب الدوري عامين متتالين وكأس رابطة الأندية مرتين وكأس الاتحاد مرة واحدة.

لكن في الموسم الحالي خفت بريقه حيث خطف يورجن كلوب مدرب ليفربول الأضواء منه بتصدره المسابقة بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه، و14 نقطة عن سيتي صاحب المركز الثالث خلف ليستر سيتي.

ووافق كلوب على تمديد عقده مع ليفربول حتى 2024 اليوم.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة آرسنال في لندن بعد غد الأحد: ”أتقدم له وليفربول بالتهنئة. إنه يستحق ذلك. أعتقد أنه من الجيد حقًا للمسابقة استمراره هنا“.

ويضع غوارديولا عودة فريقه إلى مساره الصحيح أمام أرسنال كأولوية بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد في قمة محلية.

وأنهى آرسنال بقيادة مدربه المؤقت فريدي يونجبيرج سلسلة من تسع مباريات متتالية بدون انتصار، عقب فوزه على وست هام يونايتد يوم الإثنين الماضي، بينما تعادل 2-2 مع ستاندار لييج في الدوري الأوروبي أمس الخميس.

وأضاف غوارديولا: ”شاهدنا مباريات الفريق مع مدربه السابق أوناي إيمري وكذلك مع يونجبيرج ونحاول استكشاف ماذا سيفعلون أمامنا“.

من جهة أخرى، كشف غوارديولا أنه من المستبعد مشاركة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والمدافع جون ستونز، في المباراة أمام ”المدفعجية“ على ملعب الإمارات؛ بسبب معاناتهما من إصابة، كما أن مشاركة الإسباني دافيد سيلفا ليست مؤكدة.

وتابع: ”يعاني ستونز من إصابة في العضل، لا أدري إلى متى؟، أما أغويرو فلم يتمرن بعد مع الفريق“.

وأردف أن سيلفا لم يتمرن اليوم، ولكن سنرى ما سيحصل غدًا، كانت ركلة مؤلمة في الساق“.