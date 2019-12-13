سولشاير يدعم مانشستر يونايتد للمنافسة على المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه يحتاج إلى الوقت لتطوير الأداء، لكنه يدعم فريقه للمنافسة على إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز مانشستر يونايتد على توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي في آخر جولتين ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر يونايتد نتائج سيئة في أكتوبر تشرين الأول وتراجع آنذاك إلى المركز الرابع عشر بعد التعادل 1/1 مع ليفربول المتصدر، ما هدد آماله في الوجود بالمربع الذهبي لكن سولشاير لم يفقد الثقة في لاعبيه.

وقال سولشاير للصحفيين: ”ليس سخيفًا أبدًا إنهاء الموسم بالمربع الذهبي. لا نتحدث عن الفوز بالدوري الآن لكن سبق أن قلت إن هذه المجموعة تحتاج إلى الوقت“.

وأضاف: ”نحتاج إلى التطور كمجموعة.. وسيحدث ذلك لأننا ننتهج الأسلوب الصحيح“.

وتابع سولشاير: ”هناك الكثير جدًا من المباريات في ديسمبر ويناير وفبراير ومارس وأبريل. لا يمكن بدء النظر إلى النتائج النهائية. نحتاج إلى أن نواصل ما نفعله.. أثق أن النتيجة ستأتي بعد ذلك“.

وسيخوض مانشستر يونايتد مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام إيفرتون يوم الأحد، قبل أن يلعب في المباريات التالية مع واتفورد ونيوكاسل يونايتد وبيرنلي وآرسنال.

وأضاف سولشاير: ”إنها فترة حاسمة لنا. نريد حصد النقاط على أرضنا وأدرك أن إيفرتون بدأ انتفاضة مع المدرب دنكان (فيرغسون)“.