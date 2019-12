رسميًا.. ستيفن جيرارد يجدد عقده مع رينجرز (صورة)

أعلن نادي غلاسكو رينجرز الإسكتلندي اليوم الجمعة تجديد عقد مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد.

وذكر الحساب الرسمي لرينجرز، على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن جيرارد وقّع على التجديد لمدة موسمين، وينتهي عقده الجديد صيف العام 2024.

وتولى جيرارد، البالغ من العمر 39 عامًا، تدريب غلاسكو رينجرز في 2018 بعقد يمتد لـ4 أعوام.

ولعب جيرارد 17 عامًا في صفوف ليفربول كلاعب، وقاد النادي الإنجليزي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا العام 2005.

وأنهى رينجرز، تحت قيادة جيرارد الموسم الماضي وصيفًا لبطل الدوري خلف سيلتك، ويحتل المركز الثاني حاليًا في البطولة برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي سيلتك بعد 15 جولة من الدوري المحلي.

وصعد رينجرز لدور الـ32 في بطولة الدوري الأوروبي، ويأتي ذلك الإنجاز بعد غياب 8 سنوات تحت قيادة ستيفن جيرارد.

وكان جيرارد مع ليفربول عندما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2004/2005، وغيرها من الألقاب المحلية والقارية، وسجل مع الفريق 185 هدفًا، وصنع 117 في 710 مباريات.

