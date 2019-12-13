بليغريني مدرب ويستهام يتوقع إقالته من منصبه

قال مانويل بليغريني مدرب ويستهام يونايتد، الذي يتعرض لضغوط كبيرة، إنه ربما لا يكون في منصبه إذا أخفق النادي اللندني في الفوز على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ويقبع ويستهام في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ساوثهامبتون الموجود في المركز الثامن عشر ومنطقة الهبوط.

وحصد ويستهام 5 نقاط من آخر 10 مباريات ويبدو بليغريني مرشحًا لفقدان منصبه، وقبل رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون.

وقال التشيلي بليغريني في مؤتمر صحفي قبل المباراة: ”ما أريده حقًا هو الفوز بالمباراة لكن ربما لا أكون في منصبي يوم الاثنين“.

وذكرت تقارير بريطانية أن المدرب البالغ عمره 66 عامًا كان على وشك الإقالة بعد الهزيمة على أرضه 1/3 أمام جاره آرسنال يوم الاثنين.

وقال بليغريني: ”قلت من البداية إني حضرت إلى هنا.. لمحاولة أن يلعب ويستهام بأسلوب مختلف عن باقي المواسم وليس مجرد محاولة الهروب من الهبوط“.

وأضاف ”هذا الموقف ليس هدفي. وفي ظل عدم تحقيق ذلك فأنا غير سعيد بكل تأكيد“.