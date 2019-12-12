أتلتيكو مدريد يحدد سعر ساؤول نيغويز

حددت إدارة أتلتيكو مدريد المبلغ الذي يريد الحصول عليه لبيع لاعبه ساؤول نيغويز، في ظل اهتمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد سيطلب من مانشستر سيتي 128 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن ساؤول.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع ساؤول خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل في يناير 2020.

وساؤول صاحب الـ25 عامًا هو من خريجي ريال مدريد ويلعب مع الفريق الأول لأتلتيكو مدريد منذ 2014، وخاض مع الروخي بلانكوس 270 مباراة وسجل 35 هدفًا وصنع 18.

وقالت صحيفة ”مترو“ البريطانية نقلًا عن تقارير إسبانية: إن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا لضم الدولي الإسباني ساؤول نغجويز نجم فريق أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وارتبط اسم اليونايتد كثيرًا كوجهة محتملة لساؤول الذي لعب دورًا محوريًا في تشكيل الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد.

ووفقًا لصحيفة ”أس“ الإسبانية، استعاد مانشستر يونايتد اهتمامه القديم بضم ساؤول نيغويز، ويتصدر النجم الإسباني حاليًا قائمة اهتمامات أولي غونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر.

خطة أتلتيكو مدريد

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن أتلتيكو مدريد يسعي مبدئيًا لبيع لاعبه الفرنسي توماس ليمار، للحصول على مقابل مادي يساعده في التعاقد مع مهاجم جديد للفريق.

وأضافت أنه في حال عدم وصول عرض جيد لتوماس ليمار، فسيلجأ أتلتيكو مدريد لبيع ساؤول نيغويز بدلًا منه.

الجدير بالذكر، أن مانشستر يونايتد كان مستعدًا لحسم صفقة ساؤول خلال الصيف الماضي، مقابل 150 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي العاصمة الإسبانية، وهو ما لم يحدث بعد توقف صفقة انتقال بول بوغبا إلى ريال مدريد.