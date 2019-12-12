صحيفة: سالزبورغ يؤكد مفاوضات ليفربول لضم نجمه

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي مستعد للتعاقد مع الدولي الياباني تاكومي مينامينو مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل دفع مبلغ يصل إلى 7،25 مليون جنيه إسترليني.

وتألق المهاجم الياباني البالغ من العمر 24 عامًا خلال مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكان أحد أفضل لاعبي سالزبورغ خلال مواجهة ليفربول، الثلاثاء الماضي، في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات.

ويأمل ليفربول في إبعاد مانشستر يونايتد الذي أبدى بدوره اهتمامًا بالمهاجم الياباني وكان مستعدًا لدفع مبلغ يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني لضمه.

ويرغب المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول في تعزيز صفوف فريقه حسب صحيفة ”صن“، في ظل صراعه على عدة جبهات في النصف الثاني من الموسم، ويبقى الهدف الأول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن الفريق منذ 30 عامًا.

وشارك تاكومي مينامينو هذا الموسم رفقة سالزبورغ في 22 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وقدّم 11 تمريرة حاسمة.

وسيعطي الياباني قوة هجومية لفريق ليفربول، وبإمكانه أن يكون لاعبًا بديلًا جيًدا لثلاثي الهجوم، خلال النصف الثاني من الموسم.

ورغم أن المدرب الألماني رفض الحديث عن صفقات، في كانون الثاني/ يناير المقبل، لكن الصحيفة البريطانية أكدت أن ليفربول تفاوض مع سالزبورغ حول المهاجم الياباني.

وتابع كلوب المهاجم الياباني خلال مباريات دوري الأبطال هذا الموسم، وخاصة في مواجهة الفريقين ذهابًا وإيابًا، واقتنع بمستواه وضرورة ضمه للريدز.

ويرغب ليفربول في استغلال علاقته الجيدة مع الفريق النمساوي لمنع عدة فرق ألمانية مهتمة بالدولي الياباني من خطفه، ويبقى المرشح الأول للتعاقد معه.

وفي حال انتقال الدولي الياباني لليفربول سيكون ثالث لاعب لعب في سالزبورغ يلعب لليفربول بعد السنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا، والثنائي لاعبان سابقان للفريق النمساوي.

وسيستفيد ليفربول من القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث أصبح بإمكان الياباني تاكومي مينامينو المشاركة رفقة الفريق في دوري أبطال أوروبا رغم أنه شارك سابقًا رفقة سالزبورغ في دوري المجموعات.

الكل خائف من ليفربول

قال آندي روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول، إن جميع المنافسين سيرغبون في تفادي مواجهة فريقه عند سحب قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبلغ ليفربول أدوار خروج المغلوب كمتصدر لمجموعته، بعد تغلبه 2/0 على مستضيفه سالزبورغ وتنتظره مواجهة فريق من بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند وأتلانتا وأولمبيك ليون.

وتأهل فريق المدرب يورغن كلوب إلى المباراة النهائية في النسختين السابقتين، ونال اللقب الموسم الماضي بعد تغلبه على توتنهام هوتسبير، ليحرز أول بطولة مع المدرب الألماني.

وقال روبرتسون: ”نحظى باحترام المنافسين في هذه البطولة. لا أحد يرغب في مواجهتنا بعد الذي فعلناه في آخر عامين“.

وأضاف: ”الأجواء التي صنعناها والفريق الذي بلغ النهائي مرتين على التوالي وخسر مرة وفاز في أخرى“.

وتابع: ”ربما في أول موسم بلغنا فيه النهائي… لم نحصل على الاحترام الذي نستحقه. الآن الجميع يحترمنا في أوروبا. لا أحد يرغب في مواجهتنا“.

وتقام القرعة في نيون بسويسرا، يوم الإثنين المقبل.

وقال روبرتسون: ”سننتظر للتعرف على المنافس القادم. ندرك أن الأمور ستكون صعبة بغض النظر عن اسم المنافس، لكننا نتطلع لهذا التحدي رغبة في التقدم في البطولة. نعلم أننا الأبطال ويرغب الجميع في الفوز علينا“.