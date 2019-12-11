بعد نتائجه الإيجابية مؤخرًا.. هل بدأ مانشستر يونايتد السير على الطريق الصحيح؟

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء إن الانتصارات الأخيرة على مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، رغم غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، تعطي مؤشرات على أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

وفي وجود بول بوغبا أغلى لاعب في تاريخ النادي في قائمة الغائبين، أنزل يونايتد بمدربه السابق جوزيه مورينيو هزيمته الأولى مع توتنهام الأسبوع الماضي قبل أن يوجه لطمة قوية لآمال سيتي في سباق اللقب يوم السبت.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ألكمار الهولندي باستاد أولد ترافورد غدًا الخميس في الدوري الأوروبي بعد أن ضمن فريقه بالفعل التأهل إلى دور 32 ”مررنا بفترة صعبة من حيث الإصابات والمستوى.

”النتائج هي الإثبات لكن من داخلنا كنا نؤمن دائمًا بما نفعله، نحن على الطريق الصحيح… أرى الأولاد في المران كل يوم ولذلك لم أكن أشعر بقلق كبير“.

وكان مستوى يونايتد متذبذبًا هذا الموسم لكن بعد تقدمه إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح على بعد خمس نقاط من تشيلسي صاحب المركز الرابع عقب سلسلة من خمس مباريات بدون هزيمة، أبدى سولشاير ثقته في قدرة فريقه على التطور بشكل أكبر.

وقال المدرب النرويجي: ”بالطبع الثبات في المستوى شيء مهم إذا أردت الفوز بألقاب، هذا الفريق الشاب بحاجة لتعلم كيف يقدم أداء جيدًا حتى وهو ليس في حالته، لا تشعر بأنك على ما يرام في كل مرة تنزل فيها الملعب“.

ويغيب لاعب الوسط جيسي لينغارد عن مباراة ألكمار بعد إصابته بكدمة خلال الفوز على سيتي لكن ماركوس روخو وديوجو دالوت ونيمانيا ماتيتش يمكنهم المشاركة.

وينبغي على يونايتد تجنب الهزيمة أمام الفريق الهولندي ليضمن صدارة المجموعة 12.

وأضاف سولشاير أنه يأمل أن يتعافى الفرنسي بوغبا من إصابته في الكاحل قبل نهاية العام.

وتابع ”لنأمل أن يتعافى ويعود إلى مستواه، سيخوض العديد من المباريات، إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم ونتطلع لعودته من جديد“.