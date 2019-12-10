صحيفة: إبراموفيتش يرفض عرضًا أمريكيًا لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي

تجددت الشائعات بخصوص نية الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك تشيلسي لبيع النادي اللندني في الأيام الأخيرة.

وأشارت عدة تقارير إلى أن إبراموفيتش يسعي بالفعل لبيع النادي الإنجليزي، إلا أنه مازال ينتظر العرض المناسب.

عرض ضخم

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي رفض مؤخرًا عرضًا قويًا من رجل الأعمال الأمريكي تود بويهلي.

ورفض إبراموفيتش العرض لأنه أقل من 3 مليارات جنيه إسترليني وهي القيمة التي حددها مالك تشيلسي.

ويعد بويهلي الذي يمتلك 20% من أسهم فريق لوس أنجلوس دودجرز الذي يلعب في دوري البيسبول الأمريكي آخر المهتمين بشراء نادي تشيلسي.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن ”فايننشيال تايمز“ أن رومان إبراموفيتش رفض عرض بويهلي على الرغم من أن السعر المطلوب للموافقة على بيع البلوز غير معلن وغير معروف.

تود بويهلي

ويمتلك بويهلي مؤسس شركة الدريدج للصناعات استثمارات ضخمة في العديد من المجالات، ومنها الرياضة والإعلام والعقارات.

ويمتلك بويهلي أيضًا جزءًا من نادي لوس أنجلوس سباركس لكرة السلة النسائية.

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن بويهلي كان يسعي في وقت سابق لشراء نادي توتنهام هوتسبير، إلا أنه أعطى الأولوية لتشيلسي في الوقت الحالي.

خطط مؤجلة

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها المنشور اليوم الثلاثاء أن العروض لشراء تشيلسي بدأت تتزايد في الشهور الأخيرة بعد حصول الملياردير الروسي على الجنسية الإسرائيلية، بجانب تصاعد حالة التوتر بين روسيا والمملكة المتحدة، وهو ما تسبب في وجود بعض العراقيل لإبراموفيتش.

وكان إبراموفيتش يسعي لبناء إستاد جديد لنادي تشيلسي باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني، بدلًا من ستامفورد بريدج ملعب الفريق الحالي، إلا أن هذا المشروع تم تعليقه في الوقت الراهن.

صفقات مرتقبة

وعلى الرغم من التكهنات التي تشير لاقتراب انتقال ملكية تشيلسي إلى مالك جديد، إلا أن إدارة البلوز تسعى لتدعيم الفريق بشكل قوي خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.

وكان تشيلسي قد عوقب بالمنع من التعاقدات لفترتي انتقالات، وهو القرار الذي تم إلغاؤه قبل أيام بقرار من المحكمة الرياضية الدولية.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن فرانك لامبارد مدرب الفريق يملك مبلغًا يصل لـ150 مليون جنيه إسترليني لتعزيز صفوف الفريق، وتلقى الضوء الأخضر من الإدارة للتعاقد مع عدة لاعبين.

وبحسب الصحيفة، فالفريق اللندني يطارد الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني والإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس والمهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي والظهير الأيسر بنجامين تشايلويل لاعب ليستر سيتي.

وتواجه إدارة تشيلسي في مسعاها للتعاقد مع لاعبين جدد مشكلة منتصف الموسم، حيث ترفض عدة فرق التخلي عن نجومها في الشتاء.

ورغم المنع من التعاقدات عزز فريق تشيلسي صفوفه في الصيف بلاعبين هما الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي اشتراه من بروسيا دورتموند في كانون الثاني / يناير 2019 والكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي كان معارًا من ريال مدريد، وأنهى إجراءات التعاقد معه بشكل نهائي؛ لكونه كان مسجلًا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن عثمان ديمبلي جناح برشلونة حامل لقب الليغا تحدث مع تشيلسي ومانشستريونايتد للانتقال لأحدهما الموسم المقبل بعد تقلص فرص بقائه في النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة ”إل ديسمارك“ الإسبانية إن الجناح الفرنسي المصاب حاليًا تحدث إلى الناديين المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي دون إذن برشلونة.