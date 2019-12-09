ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على ويستهام ونهاية الجولة 16 (صورة)

اختتم آرسنال مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز 3/1 على ويستهام، الإثنين، ليحقق فوزًا طال انتظاره من جانب جماهير الغانرز.

وسجل الإيطالي أنجيلو أوغبونا لويستهام في الدقيقة 38، بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من بابلو فورنالس، وانتفض آرسنال في الشوط الثاني، وسجل 3 أهداف في 9 دقائق، ليحقق فوزه الأول، بعد غياب 9 مباريات (3 خسائر و6 تعادلات).

وجاء هدف آرسنال الأول في الدقيقة 60، بتوقيع غابرييل مارتينيلي، بمساعدة سياد كولاسيناك، وأضاف نيكولاس بيبي الهدف الثاني للغانرز في الدقيقة 60، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يوقع بيير-إيميريك أوباميانغ ثالث أهداف آرسنال في الدقيقة 69، بطريقة رائعة.

ورفع آرسنال رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، مناصفة مع شيفيلد يونايتد، وكريستال بالاس، نيوكاسل، في المقابل تجمد رصيد ويستهام عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ16:

1. ليفربول، 46 نقطة.

2. ليستر سيتي، 38 نقطة.

3. مانشستر سيتي، 32 نقطة.

4. تشيلسي، 29 نقطة.

5. مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، ولكل منهما 24 نقطة.

وحقق آرسنال فوزه الأول بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 9 مباريات بكل البطولات، وهو الرقم الأسوأ له منذ 42 عامًا، وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“ فإن آرسنال صاحب أسوأ سلسلة بلا انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (7 مباريات متتالية)، قبل مواجهة ويستهام.