ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ في مباراة آرسنال ضد ويستهام (صورة)

سجل المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ الهدف الثالث لنادي آرسنال في مباراته مع ويستهام، في ختام مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الاثنين.

وجاء هدف أوباميانغ في الدقيقة 69، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بمساعدة نيكولاس بيبي.

ورفع أوباميانغ رصيده إلى 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، في المركز الثاني مع تامي أبراهام لاعب تشيلسي.

ويتصدر جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي قائمة الهدافين وفي رصيده 16 هدفًا، ثم أوباميانغ، وتامي أبراهام، ويأتي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد في المركز الثالث وسجل 10 أهداف.

ويأتي 4 لاعبين في المركز الرابع، ولكل منهم 9 أهداف وهو سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، وساديو ماني من ليفربول، وهاري كين مهاجم توتنهام، وداني إنجز لاعب ساوثهامبتون.

يحتل رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي المركز الخامس على قائمة الهدافين مع تيمو بوكي لاعب نوريتش سيتي، ولكل منهما 8 أهداف.

وفيما يلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف أوباميانغ:

1. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 16 هدفًا.

2. بيير إيمريك أوباميانغ (آرسنال)، تامي أبراهام (تشيلسي)، ولكل منهما 11 هدفًا.

3. ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 10 أهداف.

4. سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، ساديو ماني (ليفربول)، هاري كين (توتنهام)، داني إنجز (ساوثهامبتون)، ولكل منهم 9 أهداف.

5. رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، تيمو بوكي (نوريتش سيتي)، ولكل منهما 8 أهداف.

6. محمد صلاح، ليفربول، 7 أهداف.